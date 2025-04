O diretor técnico da Mercedes, James Allison, revelou que a equipe sediada em Brackley planeja realizar sua primeira grande atualização da temporada de 2025 da Fórmula 1 na corrida de Ímola, a primeira da 'sessão europeia' da categoria.

2026 dará as boas-vindas a uma nova era de regulamentos na F1. Assim, as equipes são forçadas a dividir seus recursos este ano para desenvolver os carros atuais e olhar para o próximo ano para desenvolver os novos regulamentos. Allison explicou ao Motorsport.com e a outros meios de comunicação no Bahrein que uma "boa parte de seus esforços" estará trabalhando no carro de 2026.

"Acho que qualquer equipe que tenha um pouco de bom senso ainda estará dedicando boa parte de seus esforços para o futuro, porque as regras de 2026 são muito diferentes das atuais", comentou.

"Faltam apenas 21 corridas para o fim das regras atuais. Estamos tentando colocar o máximo que pudermos no carro neste primeiro terço/quarto do ano e talvez tenhamos algumas mudanças depois disso, mas é muito esforço para o futuro. Felizmente, mesmo sem alterar a geometria do carro, ainda há muito tempo de volta apenas com um bom trabalho de configuração".

Quando perguntado sobre quando a equipe pretende trazer atualizações significativas para o W16, Allison acrescentou: "Certamente estamos planejando trazer uma quantidade razoável de coisas para Imola. Mas há algumas coisas neste fim de semana também. Nada tão evidente quanto um assoalho ou tão visível externamente quanto um assoalho. Mas coisas que estamos interessados em descobrir como funcionam".

George Russell, Mercedes Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A Mercedes teve um início forte na temporada 2025. Com o novato Andrea Kimi Antonelli juntando-se a George Russell após a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, a equipe está em segundo lugar na classificação dos construtores com 75 pontos. Antonelli é o quinto no campeonato de pilotos com 30 pontos, logo atrás de Russell, que é o quarto com 45.

O GP da Emilia Romagna, em Ímola, será realizado de 16 a 18 de maio e abre a 'temporada europeia' da Fórmula 1.

PIASTRI DOMINA, RUSSELL SEGURA NORRIS e MAX É 6º, com BORTOLETO 18º! Felipe Motta analisa | NASCAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!