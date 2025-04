Imediatamente após o GP do Bahrein de Fórmula 1, onde "tudo que podia dar errado deu errado", com problemas tanto para Max Verstappen quanto para Yuki Tsunoda, a liderança da Red Bull se reuniu para fazer uma 'autópsia' da situação taurina - a questão é se a queda na competitividade pode ser interrompida ou não.

Na sexta-feira à noite, no Circuito Internacional do Bahrein, a equipe da FOM estava ocupada preparando a área do pódio para as cerimônias pós-corrida. Um conjunto de gráficos brilhantes e pré-preparados foi exibido na tela gigante atrás do pódio - incluindo um que exclamava "SEGUNDA VITÓRIA DE 2025 DE MAX". Com base na atual trajetória de desempenho da Red Bull, esse ainda ficará no servidor de nuvem por um bom tempo.

Logo após a corrida, Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, se enclausurou com outros chefes seniores da equipe - o diretor técnico Pierre Wache, o engenheiro-chefe Paul Monaghan, o "consultor de pilotos" Helmut Marko - para discutir os detalhes desagradáveis.

O fato de Yuki Tsunoda ter terminado apenas três posições atrás de Max Verstappen, o que em qualquer outro dia seria uma coisa boa, não estava na agenda. Pois Max havia terminado em sexto lugar, meio minuto atrás do vencedor, em uma corrida em que ele disse que "deu tudo errado que poderia dar errado" - problemas de freio, manuseio ruim e falhas no equipamento dos boxes.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Bryn Lennon - Getty Images

À medida que os atuais regulamentos de efeito-solo se aproximam da maturidade, muitas equipes do grid - especialmente as da frente - estão achando o desempenho máximo mais difícil de alcançar e altamente dependente das características da pista e das condições climáticas.

O carro da Red Bull é um desses casos: rápido o suficiente no último fim de semana em um circuito exigente em condições frias, mas quase impossível de equilibrar no Bahrein, onde o clima mais quente combinado com uma superfície de pista abrasiva manteve o RB21 retraído.

Além disso, houve problemas com os freios, que não foram resolvidos com a troca de equipamentos, e uma suspeita de problema na fiação elétrica nos boxes que afetou o sistema automatizado de "semáforo" que a equipe usa para sinalizar aos pilotos quando as rodas estão presas e é seguro partir. Foi só quando as luzes falharam pela segunda vez, quando Tsunoda entrou logo depois de Verstappen, que ficou claro que não era um problema apenas do holandês.

A Red Bull já sofreu a perda do designer Adrian Newey nos últimos 12 meses, mesmo que a equipe alegue que não precisava dele de qualquer forma. Se Verstappen acionasse as cláusulas de desempenho em seu contrato e saísse mais cedo, os líderes da Red Bull teriam dificuldades para vender a mesma ideia novamente.

"Em última análise, você pode mascarar um pouco o problema com a configuração, e conseguimos fazer isso no último fim de semana em Suzuka", disse Horner após a corrida. "Mas acho que essa corrida expôs algumas armadilhas que claramente temos e que precisamos resolver rapidamente. Entendemos onde estão os problemas, é a introdução das soluções que, obviamente, leva um pouco mais de tempo".

Os problemas com os freios - Verstappen reclamou da falta de ataque e da sensação naquele que é um dos pontos mais importantes para um piloto - foram inesperados, mas potencialmente mais fáceis de resolver do que as características caprichosas de manuseio do RB21. Horner admitiu que um dos obstáculos para entender e resolver o comportamento do carro é o fato de não ter sido possível recriá-lo com precisão na simulação.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Fadel Senna - AFP - Getty Images

Entre as observações de Tsunoda após pilotar o RB21 pela primeira vez estava a diferença de temperamento do carro em relação ao simulador.

"As soluções, com o que vemos em nossas ferramentas em comparação com o que estamos vendo na pista no momento, não estão se correlacionando", disse Horner. "É isso que precisamos descobrir - por que não conseguimos ver em nossas ferramentas o que estamos vendo no circuito?"

"Quando você acaba tendo uma desconexão como essa, é preciso desvendá-la. Temos uma equipe técnica forte que produziu alguns carros incríveis nos últimos anos e estou confiante de que eles chegarão ao fundo da questão. Mas é literalmente, a ferramenta não está reproduzindo o que estamos vendo na pista. Nesse ponto, é como ver a hora em dois relógios diferentes".

Infelizmente para a Red Bull, os dias de testes e desenvolvimento ilimitados já se foram. Em um ambiente com orçamento limitado, onde a pesquisa em túnel de vento e Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD, ou túnel de vento virtual) é limitada, as equipes dependem da simulação para selecionar as melhores ideias a serem levadas ao túnel ou à CFD - muito antes de cortar o tecido de fibra de carbono.

Isso significa que é impossível simplesmente jogar as ideias na parede e ver o que cola, mesmo se o orçamento de produção e o tempo de pista não estivessem mais restritos do que nunca.

