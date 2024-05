Um fim de semana complicado em Ímola deixou a Aston Martin com apenas dois pontos, com o chefe da equipe Mike Krack explicando que suas atualizações podem ter tornado seu carro de Fórmula 1 “difícil de pilotar”.

A principal atualização da Aston em Ímola, que incluiu um redesenho do assoalho, asa dianteira e difusor, foi utilizada por Fernando Alonso no TL1 antes de Lance Stroll também receber as peças do TL2 em diante.

No entanto, em um fim de semana em que equipes rivais também lançaram novas peças ou apostaram ainda mais nas de Miami, as atualizações da Aston podem ter proporcionado desempenho absoluto, mas não competitividade.

O fim de semana de Alonso foi prejudicado por uma batida na Rivazza no TL3 e, após reparos intensivos pela equipe de Silverstone, o espanhol fez o suficiente para entrar na classificação.

Mas uma saída de pista durante o Q1 levou Alonso a ser chamado aos boxes com mais problemas, terminando a sessão em 18º lugar. Com ultrapassagens difíceis, a sua corrida tornou-se uma briga fora da disputa de pontos, já que a equipe optou por fazer mudanças de setup e largar do pitlane.

Stroll não se saiu muito melhor ao se classificar em 13º, embora tenha conseguido dois pontos ao subir para o nono.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

De acordo com Krack, as saídas para fora da pista de Alonso mostraram que seu AMR24 é “difícil de pilotar” no momento, apesar de ser um pouco mais rápido após as atualizações.

“Em Ímola, quando você larga de onde começamos, é difícil”, disse Krack após a corrida. “Saímos com dois pontos, acho que foi um resultado muito bom, mostra que o carro ainda é capaz de fazer coisas.

"Mas também vimos que é difícil pilotar. Tivemos algumas falhas no fim de semana. A do sábado foi a que mais nos impactou, porque estávamos realmente em desvantagem daquele ponto em diante."

“Queríamos aprender mais, por isso decidimos largar do pitlane e fazer uma mudança no carro para ver se conseguimos facilitar. Queríamos fazer melhor com o que fizemos. pouco pelos acontecimentos de sábado."

Após a classificação, Stroll destacou que o pacote de atualização de Ímola, descrito como parte de um programa “agressivo” do diretor técnico Dan Fallows, simplesmente não foi suficiente para acompanhar o ritmo de seus rivais diretos.

A Aston corre o risco de ficar ainda mais atrás dos quatro primeiros, ao mesmo tempo que vê a RB fazendo progressos desde Miami.

Mas embora Krack tenha tido o cuidado de não tirar conclusões precipitadas depois de Ímola, sugerindo que o quadro poderia ser diferente em Mônaco e novamente em Montreal, ele reconheceu que o AMR24 precisa de mais poder de fogo em breve.

"Não estamos satisfeitos com os dois pontos, isso está claro", acrescentou. “Mas outras pessoas também estão trazendo atualizações, então é sempre um jogo relativo.

"É difícil, não devemos subestimar isso. Acho que, com exceção de uma equipe, todos têm uma lista cheia de atualizações, o que mostra o quão competitivo é todo o grid."

“Temos que realmente continuar pressionando e trazendo mais coisas.”

Colaborou Jonathan Noble

