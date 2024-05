O chefe técnico (CTO) da Fórmula 1, Pat Symonds, deixará seu cargo na direção da categoria após sete anos, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Symonds faz parte da F1 desde 2017, tendo trabalhado como parte da equipe que moldou o regulamento técnico da categoria para melhorar o espetáculo. Além de contribuir para as regras de efeito solo, em 2022, ele também contribuiu para a nova era, que começará em 2026.

Mas, com a parte do chassi do novo regulamento próximo de ser fechada, devendo ser publicada no começo do próximo mês, foi apurado que Symonds decidiu há algum tempo deixar a categoria. Apesar de não ter sido feito um anúncio oficial, a F1 foi informada da novidade na sgunda. Symonds deixa a categoria e entra imediatamente em um período de quarentena.

Muitos já imaginavam que a conclusão do regulamento de 2026 seria o momento perfeito para Symonds encerrar seu envolvimento com a F1. Na verdade, ele já estava discutindo a possibilidade há algum tempo.

Ainda não está claro qual será o próximo passo de Symonds, mas com ele se aproximando do 71º aniversário, parece o momento perfeito para se afastar de um trabalho diário.

Pat Symonds, Chief Technical Officer, Formula 1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Há alguns anos, Symonds chegou a considerar a aposentadoria assim que as regras de 2022 estivessem completadas, mas ele mudou de ideia e decidiu seguir adiante. E o fato dele ter sido colocado em quarentena neste momento sugere que ele ainda não desistiu de seguir trabalhando.

Symonds tem uma longa carreira no esporte, tendo começado na Toleman, que posteriormente virou Benetton. Ele foi uma parte importante no sucesso da equipe na era Michael Schumacher. Após sair da Renault em meio ao escândalo do Crashgate no GP de Singapura de 2008, ele teve passagens na Virgin na Williams antes de ir para a F1.

RETA FINAL: Verstappen impede que Red Bull perca domínio?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!