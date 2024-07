A dupla da Mercedes sairá na frente no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de F1. Após terminarem o TL3 nas primeiras colocações, George Russell e Lewis Hamilton repetiram o feito na classificação e confirmaram a dobradinha no grid de largada, com Russell na pole e Hamilton em segundo.

Empolgados, os pilotos da escuderia alemã comemoraram o resultado e destacaram que não esperavam largar da primeira fila em Silverstone.

"Vamos! Que sensação! No início deste ano, isso não é algo que poderíamos ter sonhado em estar na pole aqui e com um 1-2 e Lando em P3 e os fãs sempre nos dão muita energia", celebrou Russell.

"Definitivamente não esperávamos estar na primeira fila neste fim de semana. Isso é incrível para nós e para a equipe. O carro estava fantástico, então todos na garagem e toda a nossa equipe realmente merecem isso", destacou Hamilton.

Os dois também rasgaram elogios ao carro da Mercedes e ressaltaram que estão confiantes para fazer uma grande corrida e terminar à frente de Lando Norris, que larga em terceiro.

“O carro realmente ganhou vida durante a classificação e foi uma alegria pilotar neste circuito. Estamos curtindo esse momento, mas temos uma corrida para vencer e vai ser acirrada. Mas estou muito animado agora", afirmou George.

“O carro, como eu disse, estava ótimo. Estou muito confiante com o carro para amanhã. E acho que nas condições que nós temos, podemos trabalhar juntos para manter Lando para trás", disse Lewis.

