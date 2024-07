F1 - Leclerc:"Sem desculpas, não temos ritmo há muito tempo"

Os resultados atuais da Ferrari na Fórmula 1 mostram como quatro corridas podem afetar uma equipe vencedora de tal forma que ela cai para o quarto lugar no grid.

Após a vitória em Monte-Carlo, a Scuderia passou a viver tempos sombrios com a introdução do mais recente pacote de novos recursos, que até o momento fez com que o desempenho do SF-24 se deteriorasse, tornando-o inofensivo aos olhos dos rivais.

"No fim das contas, a sensação nunca esteve lá", disse Leclerc, com tristeza, aos microfones da Sky no final da classificação de hoje do GP da Grã-Bretanha em Silverstone.

Após as comparações feitas n sexta-feira, Leclerc decidiu voltar ao pacote antigo, aquele que lhe deu mais certeza do ponto de vista do desempenho. Mas Charles não teve o tempo necessário para encontrar uma configuração adequada às suas necessidades, também devido à chuva que caiu pela manhã e prejudicou o Treino Livre 3.

"Ontem foi uma sexta-feira muito difícil, apesar de termos feito as comparações que queríamos. Hoje tomamos uma decisão sobre qual pacote usar e preferimos usar o antigo."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ainda preciso compensar o tempo que perdi ontem com a configuração diferente. E quando a classificação é tão apertada, onde um décimo faz uma diferença tão grande, fica difícil recuperar o tempo perdido."

"Isso, no entanto, não pode ser uma desculpa. A verdade é que perdemos o ritmo há muito tempo."

Leclerc, concluindo seu discurso, explicou por que a Ferrari decidiu reverter o curso, abandonando o novo pacote neste fim de semana em favor do antigo. As novas soluções trouxeram muitos saltos. Portanto, mais problemas do que vantagens. O argumento é simples, mas encontrar uma solução não será nada fácil.

"Digamos que, para essa pista em particular, o novo pacote deu ao carro um salto tão grande que foi uma grande limitação. Então, para essa pista, nós retrocedemos. Veremos como as coisas vão se desenrolar mais tarde", concluiu o piloto nascido em Mônaco.

Mercedes voa, Norris bate Max e GP promete ser insano; Pérez e Leclerc sofrem

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!