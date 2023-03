Carregar reprodutor de áudio

Antigo chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone afirmou que, para ele, "Michael Schumacher ainda é o único heptacampeão, mesmo que as estatísticas digam o contrário”. O dirigente britânico deu sua opinião ao comentar sobre o escândalo 'Crashgate', ocorrido no GP de Singapura de 2008.

Em entrevista ao F1-Insider sobre o assunto, o inglês de 92 anos confirmou que ele e o compatriota Max Mosley, então presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), sabiam do 'esquema' orquestrado pela Renault de Flavio Briatore, Fernando Alonso e Nelsinho Piquet para beneficiar o bicampeão mundial em Marina Bay. “Queríamos proteger a categoria e salvá-la de um grande escândalo”, argumentou Ecclestone.

“Na época, a regra era que a classificação do campeonato era intocável após a cerimônia de premiação da FIA no final do ano. Então Hamilton recebeu o troféu de campeão e estava tudo bem", seguiu Bernie, falando sobre a disputa pelo título entre o britânico Lewis, então piloto da McLaren, e o brasileiro Felipe Massa, que acabou vice-campeão pela Ferrari perdendo para o adversário por apenas um ponto.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Motorsport Images

“Ainda hoje sinto pena de Massa. Ele venceu a última corrida do ano em seu GP em casa, em São Paulo, e fez tudo certo. Ele foi roubado nesse título que merecia, enquanto Hamilton teve toda a sorte do mundo e conquistou seu primeiro campeonato. Hoje eu teria resolvido de forma diferente. Por isso, para mim, Michael Schumacher ainda é o único heptacampeão, mesmo que as estatísticas digam o contrário”, completou o ex-chefão da F1.

