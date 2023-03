Carregar reprodutor de áudio

Lance Stroll está confirmado no GP do Bahrein, estreia da temporada da Fórmula 1 2023. Depois de se ausentar da pré-temporada por conta de um acidente de bicicleta, o canadense da Aston Martin contou o que realmente aconteceu e falou sobre a liberação do médico da FIA para correr.

No dia 20 de fevereiro, a equipe emitiu um comunicado sobre o acidente do piloto. Na nota, não falava a data do ocorrido, nem o grau da lesão e o que - de fato - tinha acontecido. Stroll não pôde participar dos testes da pré-temporada e deu lugar a Felipe Drugovich.

A presença do brasileiro no AMR23 e a dúvida sobre a condição física de Lance deixaram os brasileiros ansiosos pela estreia de Felipe na categoria. Contudo, nesta segunda-feira, a Aston Martin confirmou a presença do canadense no cockpit. Na tradicional entrevista coletiva que antecede o primeiro dia do fim de semana de corrida, Stroll contou o que realmente aconteceu e sanou as dúvidas em relação ao grau da lesão do punho.

"Fiz uma cirurgia no direito e o esquerdo está um pouco machucado", revelou. "Caí da bicicleta e quebrei o punho. No punho direito foi apenas um pequeno procedimento, mas sim, há parafusos. Fisioterapia e reabilitação foram suficientes para me trazer até aqui. Fiz minha cirurgia na segunda-feira - não nesta segunda-feira, 11 dias atrás. Saí do gesso naquela quinta-feira e, há uma semana, comecei a fazer reabilitação."

Um dos principais mistérios envolvendo Stroll e a queda de bicicleta foi a data do ocorrido. O comunicado veio à tona no dia 20, mas no dia 13 o canadense estava presente no lançamento do carro para 2023 - o que gerou dúvidas sobre o dia correto e a linha temporal de tudo. O piloto, por fim, esclareceu por que quis manter as coisas de maneira 'confidencial'.

"Era um assunto privado. Eu estava lidando com muita coisa. Estava indo para a cirurgia, estava lidando com a reabilitação. Eu não tinha uma resposta clara de quanto tempo levaria para me recuperar e estava completamente focado e motivado para chegar aqui, no Bahrein. É onde minha cabeça estava."

Para correr, o canadense precisava da liberação dos médicos da FIA, o que aconteceu sem grandes sustos: "Bem, fui liberado pelos médicos e eles estão confiantes de que posso correr e que os ossos estão com boa aparência. Sim, eles estão bem. Eu estava no sim ontem, anteontem, estou me sentindo muito forte."

Por fim, ao ser questionado se havia a possibilidade das coisas não darem certo em relação ao condicionamento físico dos punhos, Stroll não se omitiu: "Eu só quero ter todas as chances de correr, se eu sentir que estou apto o suficiente para correr. Se sentir um pouco de desconforto, eu vou fazer. Se eu sentisse que não era inteligente, se eu sentisse o risco de me machucar mais ou se eu sentisse que meus ossos não estavam prontos, eu não faria."

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #219 - Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music