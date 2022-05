Carregar reprodutor de áudio

Mesmo ainda no começo, a disputa pelo título da temporada 2022 da Fórmula 1 parece já bem fechada entre Charles Leclerc e Max Verstappen, os únicos pilotos a vencerem corridas no ano até agora. E em uma batalha que parece bem intensa, a sorte e o azar podem ter um papel fundamental na definição do título, segundo Bernie Ecclestone.

O holandês da Red Bull venceu as três corridas que concluiu até agora no ano, mas os problemas de confiabilidade do RB18 ainda não parecem estar resolvidos. Após dois abandonos causados pelo sistema de combustível, o atual campeão teve uma sexta-feira para esquecer em Miami, com dores de cabeça na caixa de câmbio e no sistema de freio.

Já o monegasco da Ferrari ainda não sofreu abandonos, mas não teve um início de temporada sem problemas. O principal deles foi a rodada e batida no muro durante o GP da Emilia Romagna em Ímola, que comprometeu um pódio que lhe parecia garantido.

Visitando o paddock da Stock Car no Velocitta neste domingo, ao lado de sua esposa Fabiana, vice-presidente de automobilismo da FIA para a América do Sul, o ex-chefão da F1 deu sua visão sobre a disputa pelo título de 2022, colocando a sorte como um fator que pode fazer a diferença.

"Parece que tudo depende da sorte agora", disse Bernie ao Motorsport.com. "Max teve duas corridas com azares, mas essas coisas parecem mudar o tempo todo".

No momento, Leclerc segue na liderança do Mundial, mas viu sua vantagem para Verstappen despencar nas últimas corridas, chegando ao patamar atual de 19. O monegasco espera que a introdução do primeiro pacote de atualizações da Ferrari, em Barcelona, possa ajudá-lo a ter vantagem novamente sobre o rival.

A Fórmula 1 volta a acelerar no próximo fim de semana com o GP da Espanha em Barcelona, sexta etapa da temporada 2022. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

