Eddie Jordan acredita que a Aston Martin cometeu um erro grave ao contratar Sebastian Vettel para a temporada de 2021 da Fórmula 1. Para o britânico, os últimos dois anos do alemão na Ferrari foram "patéticos" e acredita que Sergio Pérez está em melhor forma.

Jordan acredita que o auge da carreira de Vettel já passou e lembra que o alemão não conseguiu bater seu companheiro de Ferrari, Charles Leclerc, nas duas últimas temporadas. Sem hesitar, Eddie acredita que Sergio Pérez seria a melhor opção para o retorno da Aston Martin à F1.

“Gosto muito dele [Vettel], mas acho que a Aston Martin cometeu um erro ao contratá-lo. Os últimos dois anos contra o Leclerc na Ferrari foram patéticos. Não sei por que ele foi tão mal. Ele ganhou quatro títulos, mas acho que seu auge já passou. Em qualquer caso, eu teria ficado com Pérez ", disse Jordan ao F1 Insider.

Para Eddie, quem saiu ganhando foi a Red Bull, que trouxe um piloto da estatura de Pérez para dividir garagem com Max Verstappen.

“Com Pérez, a Red Bull contrata um piloto de primeira classe. Ninguém acredita que ele seja tão rápido quanto Max Verstappen, mas Pérez é um grande piloto que, especialmente na corrida, fará o que a Red Bull espera dele: estar perto o suficiente de Max para poder pressionar a Mercedes com dois carros. Seu antecessor, Alex Albon, nunca poderia fazer isso", acrescentou.

Eddie Jordan encerrou dando uma alfinetada em Lance Stroll.

"Lance é como um biscoito da sorte: você nunca sabe o que tem dentro. Às vezes ele pilota bem e às vezes ele guia extremamente mal. Ele é tudo menos constante", concluiu.

