O Automóvel Clube de Mônaco (ACM), responsável pela organização dos eventos de esporte a motor no Principado, respondeu a especulações de que o GP de Fórmula 1, marcado para 23 de maio, seria cancelado, assim como em 2020. Segundo a entidade, não apenas o GP de F1 como também o ePrix de Fórmula E e o GP Histórico estão mantidos apesar das preocupações com a pandemia.

Mônaco não é o único GP da F1 que foi colocado na lista de risco. Além da etapa de Monte Carlo, Azerbaijão e Canadá também foram questionados nos últimos dias por serem provas realizadas em circuitos de rua com datas ainda no primeiro semestre.

Eventos em circuitos de rua ou espaços temporários com apoio governamental são vistos como mais vulneráveis a cancelamentos ou atrasos em comparação a provas em pistas permanentes, em parte devido ao tempo e recursos necessários para a preparação do espaço.

Assim como Mônaco, Baku é um circuito totalmente de rua, que depende de semanas de preparação com gastos consideráveis, enquanto Montreal é um circuito semi-permanente que depende de uma cerca carga de trabalho todos os anos.

Todos os organizadores aprenderam uma lição após o cancelamento do GP da Austrália em cima da hora em 2020 e todos os fãs tiveram seus ingressos reembolsados. A corrida desse ano em Melbourne já foi adiada de sua data tradicional para novembro.

A ACM planeja realizar seus três eventos tradicionais nas ruas do principado em 2021, em vez dos dois tradicionais. O eP de Fórmula E e o GP Histórico são realizados em anos alternados, mas com o GP de 2020 sendo cancelado, a organização optou por realizar os três nos próximos meses.

A ação deve começar em 23 de abril com o GP Histórico, então a construção da pista deve começar duas semanas mais cedo que o normal, com o trabalho começando no final de fevereiro.

Assim como outros países pelo mundo, Mônaco também está sujeito a restrições por conta da Covid-19, sendo necessário um teste negativo para entrar no principado, além de um toque de recolher às 19h. Porém, a ACM insiste que todos os eventos seguem com sua programação.

O clube postou no Twitter: "Apesar de rumores que circulam em sites e redes sociais, a ACM confirma que o GP de Mônaco será realizado em 23 de maio de 2021. A ACM também confirma o GP Histórico de Mônaco (23 a 25 de abril de 2021) e o ePrix de Mônaco (08 de maio de 2021)".

A organização da Fórmula 1 também negou que sejam iminentes qualquer mudanças ao calendário: "Divulgamos os detalhes do calendário revisado de 2021 e não temos outras mudanças. A sugestão de que as corridas de rua não serão realizadas é completamente errada".

Já na Fórmula E a situação é bastante diferente. A temporada 2021 deveria ter começado no último final de semana com uma rodada dupla em Santiago, mas o surgimento da variante britânica da Covid-19 levou a proibição de voos do Reino Unido para o Chile, o que forçou o adiamento da etapa.

Além do Chile, os ePs da Cidade do México e de Sanya, na China, também foram adiados. Até o momento, a categoria tem confirmada apenas a rodada dupla de abertura da temporada, em Diriyah, na Arábia Saudita, em 26 e 27 de fevereiro, sendo as primeiras provas noturnas da história do campeonato. Todas as outras etapas, incluindo o eP de Mônaco, segue como provisório.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Quais pilotos da F1 tiveram os maiores salários de 2020 e os que ganharam ‘mixaria’

PODCAST: Top-3: as corridas mais marcantes da história da F1 em nossas memórias