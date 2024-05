Sergio Pérez foi eliminado no Q1 e largará em 18º no GP de Mônaco. O resultado ruim e bem atrás de Verstappen, que largará de P6, é culpa do tráfego dos carros e das dificuldades do carro, disse o piloto mexicano. Segundo Pérez, mesmo com os problemas da Red Bull, ele tinha condições de estar no Q3.

"Estivemos lutando durante todo o fim de semana. Não conseguimos realmente controlar o que temos feito com o carro. Temos mudado muito. E simplesmente não conseguimos entrar no ritmo na qualificação", disse Pérez.

"E isso significava que estávamos bem longe no início e então, na minha última volta, quando as coisas pareciam boas, encontrei tráfego na [curva] seis para sete e esses alguns décimos foram suficientes para... Quero dizer, acho que estava meio segundo longe do P1, então as margens estavam extremamente apertadas lá fora", comentou o mexicano falando sobre as pequenas diferenças entre os tempos na Classificação — ele ficou 0s2 atrás do tempo para entrar no Q2.

Além de reclamar do trafégo, Pérez também relatou que os adesivos na pista também prejudicaram sua volta. Durante a Classificação, alguns adesivos descascados estavam caídos na pista. Isso aconteceu devido a enorme quantidade de pilotos da F1 e da F2 que tocaram os muros durante os atividades em pista.

Pérez explicou que acreditava em um melhor desempenho na Classificação levando em conta o histórico do TL3. Na sessão, o mexicano terminou em P5, enquanto Max Verstappen terminou em P2.

F1 AO VIVO: Tudo da CLASSIFICAÇÃO para o GP de MÔNACO de 2024 | Nicolas Costa COMENTA no Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!