A pole do GP de Mônaco de Fórmula 1 é do piloto da casa: Charles Leclerc! O monegasco larga do primeiro lugar na corrida deste domingo em Monte Carlo.

Ao lado do piloto da Ferrari, estará a McLaren de Oscar Piastri. Carlos Sainz completa o top3. Max Verstappen, que apresentou dificuldades durante todo o fim de semana, se classificou apenas na sexta colocação.

Sergio Pérez teve um quali terrível e não conseguiu passar do Q1, largando apenas do 18º lugar. Assim como Fernando Alonso que também começará a corrida no fim do grid. Depois do quali, a Haas foi desclassificada por irregularidade técnica no DRS dos carros de Magnussen e Hulkenberg.

Confira a classificação

