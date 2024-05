Max Verstappen disse após a Classificação para o GP de Mônaco que não está decepcionado com o P6. Para o holandês, o desempenho da Red Bull durante o fim de semana é que realmente decepcionante. Verstappen chegou a comparar o carro da equipe com um kart.

“Não estou decepcionado com a posição, estou apenas decepcionado com o nosso desempenho que, durante todo o fim de semana, não foi algo que me surpreendeu, eu conhecia nossas limitações já no fim de semana", declarou Verstappen.

O piloto ainda comparou o carro da Red Bull com um kart.

"Não aguento nenhuma zebra, no setor intermediário estou passando fora delas. Sinceramente, parece que estou pilotando um kart sem suspensão e sem amortecimento. Foi muito difícil para nós. curvas de alta velocidade, pelo menos foi agradável, mas em baixa velocidade estamos perdendo muito".

Como fez após o TL2, Verstappen reclamou das quicadas do carro, que prejudica a estabilidade do carro. "Perdemos muito nas curvas de baixa, onde é mais acidentado e o carro fica pulando”. Durante o TL3, o piloto reclamou no rádio que se seguisse muito no limite, acabaria batendo no muro.

Para Max, esta e as próximas corridas serão difíceis para a Red Bull.

"Há mais algumas pistas chegando com mais desnível e você precisa passar na zebra, então é definitivamente uma limitação para nós."

Falando sobre Mônaco ser uma corrida para pontuar e seguir em frente, Max indicou que concorda

"Se for apenas uma corrida simples, não há muito que você possa fazer. Os carros são tão largos e grandes que você não consegue ultrapassá-los. Nós apenas temos que ficar com eles, não temos o carro mais rápido."

Esta será a primeira vez que Max Verstappen largará fora da primeira fila primeira vez desde o GP de Las Vegas de 2023. Desde Abu Dhabi ele estava saindo da pole.

