Charles Leclerc está contente e empolgado com a energia do público após conquista a pole position em Mônaco. Porém, em entrevista após a Classificação, o piloto da casa mostrou pé no chão para o GP. Leclerc afirmou que precisa de um bom começo de prova é importante para amanhã.

"É legal [conquistar pole], mas a classificação não é tudo. Não consegui fazer as peçar se encaixarem nos últimos anos, mas estou confiante. Preciso de uma boa saída no grid. Espero que o Carlos consigo me seguir e aí é uma dobradinha. Esse seria o cenário perfeito", comentou o monegasco, fazendo referência aos resultados ruins que teve em casa.

O melhor resultado de Leclerc em casa foi um P4 em 2022, quando também largou na pole. Porém, o pior cenário foi em 2021, quando ele saiu de P1 mas não conseguiu começar a prova. No fim da Classificação daquele ano, ele bateu a sua Ferrari. Ao sair para a volta de instalação, seu carro parou após um dano na caixa de câmbio — a causa era a batida do dia anterior.

Apesar dos traumas, Leclerc destaca que a Ferrari está forte para conquistar ótimos resultados amanhã. "Nós somos um time forte, estamos em uma posição forte e tenho certeza que conquistaremos coisas incríveis amanhã"

F1 AO VIVO: Tudo da CLASSIFICAÇÃO para o GP de MÔNACO de 2024 | Nicolas Costa COMENTA no Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!