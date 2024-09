Assim como Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas está sendo cogitado na vaga remanescente da Sauber, futura Audi. No entanto, Franco Colapinto fez os olhos de James Vowles brilharem com o seu desempenho excepcional na Fórmula 1. Inclusive, o chefe da Williams já disse que buscará "trabalhar com" a equipe alemã para tentar uma vaga para o argentino em 2025.

Durante as coletivas de imprensa que abriram o fim de semana em Singapura, o atual piloto da Sauber defendeu que está muito confiante de suas próprias habilidades, mas o desempenho ruim do carro não ajuda a mostrar todas as suas qualidades.

Sem nenhum ponto marcado ao longo da temporada de 2024, o piloto cruzou a linha de chegada em Baku como último colocado. Ao chegar em Marina Bay, o finlandês segue sem grandes expectativas e defende que será "mais uma corrida difícil".

"Definitivamente tivemos muitas corridas difíceis, não apenas algumas. Expectativas, realisticamente, não acho que será um fim de semana fácil, pois não temos nenhuma atualização".

"Mas ainda estamos aqui para, é claro, tentar fazer o melhor que pudermos. E com esse tipo de corrida, nunca sabemos o que pode acontecer, pode ser uma boa oportunidade. Pode surgir alguma chance no domingo".

Bottas ainda sonha em conseguir uma renovação com a Sauber para 2025. Caso isso aconteça, ele se tornará companheiro de equipe de Nico Hulkenberg. Porém, os outros dois nomes na lista de Mattia Binotto, chefe da equipe, vem com muita força: Bortoleto, líder da Fórmula 2, e Colapinto.

O argentino está aproveitando muito a oportunidade que recebeu de competir a segunda metade da temporada pela Williams e se provou um competidor muito forte. E Bottas entende que a situação pode fazer o alto escalão da Audi se virar para o outro piloto.

"É assim que o esporte funciona. Acho que não é só neste ano, mas se olharmos para as duas últimas temporadas, quando você está lutando para não ficar em último, obviamente o desempenho que você está tendo é muito menos visível, e é praticamente contra seu companheiro de equipe que acontecem as comparações".

"Então, com certeza, você tem mais chances se estiver brigando dentro da zona de pontos e mais à frente no grid, é assim que funciona".

É importante lembrar que em Baku, Colapinto somou alguns pontos importantes a equipe, sendo apenas a sua segunda corrida em um cockpit da F1.

"A situação não me ajudou. Mas, ainda há pessoas no paddock que sabem qual é o desempenho real, e especialmente dentro da equipe, elas sabem como estou desempenhando semana após semana, e isso é o principal".

"Só preciso que as pessoas que realmente interessam saibam como estou me apresentando. E é isso que importa".

