A FIA pediu à McLaren para modificar o design da asa traseira após a controvérsia sobre seu "mini-DRS", apurou o Motorsport.com.

Com equipes rivais questionando a legalidade da asa traseira da McLaren após o GP do Azerbaijão, já que o elemento superior parecia girar para trás para abrir um slot, a FIA tem analisado cuidadosamente seu design.

E embora não haja dúvidas de que a asa esteja em total conformidade com os regulamentos atuais e passe em todos os testes estáticos, entende-se que a FIA solicitou que fossem feitas alterações.

Embora a McLaren ainda tenha permissão para usar a asa de baixo arrasto que usou em Baku no tipo de pista para a qual foi projetada, foi dito que precisa fazer alterações que impeçam o elemento superior de flexionar da maneira que ocorreu.

Embora as exigências dos regulamentos da FIA se relacionem puramente com asas passando por testes de carga estática, há outros aspectos do comportamento da asa que também contam em termos de legalidade.

Isso foi esclarecido em uma diretiva técnica de longa data para equipes. Ela afirma que, embora seja natural que as peças flexionem quando expostas a uma carga aerodinâmica aumentada, a FIA não considera componentes que são deliberadamente projetados para se mover de uma maneira específica.

No TD34, a FIA afirma que não considera legal: “projetos cujas características estruturais são alteradas por parâmetros secundários, de modo a produzir (enquanto correm na pista) uma característica de deflexão diferente do que quando parado durante as verificações da FIA. Exemplos de parâmetros secundários podem ser temperatura, carga aerodinâmica etc.”

A decisão da FIA de pedir à McLaren para modificar sua asa traseira veio na esteira de algum desconforto de equipes rivais sobre o que o projeto foi feito.

E embora a FIA tenha anteriormente ignorado as preocupações da equipe sobre asas dianteiras flexíveis, ela deixou a porta aberta para tomar medidas sobre o que estava acontecendo na traseira.

Isso aliviará as preocupações das equipes de que, se o design da McLaren receber sinal verde, isso poderá abrir uma resposta das equipes tentarem explorar ainda mais os regulamentos.

Um chefe de equipe disse ao Motorsport.com: “A elasticidade aerodinâmica tem sido um fator por muitos e muitos anos, e mesmo que uma asa passe no teste da FIA, os regulamentos permanecem muito claros - o componente não pode ser projetado para flexionar.

“Confiamos na FIA para dizer, ok, quais são os limites disso? Claro, tudo irá flexionar até certo ponto, mas o que é aceitável e o que não é?

“Estamos começando a ver extremidades sendo exploradas novamente, e acho que cabe à FIA decidir, está tudo bem, nesse caso todos irão se amontoar ou, de acordo com o regulamento, do jeito que está escrito, isso está em conformidade?

“Há uma grande dispersão de quem está fazendo o que agora, obviamente com muito interesse na asa traseira da McLaren depois de Baku e há desempenho nela - claro que há.

“É por isso que todos estão perseguindo isso. Mas é só saber o que é razoável e o que não é.”

Após o anúncio, a McLaren se pronunciou oficialmente, alfinetando outras equipes da categoria.

"Enquanto nossa asa traseira de Baku está em conformidade com os regulamentos e passou em todos os testes de deflexão da FIA, a McLaren se oferece proativamente para fazer alguns pequenos ajustes na asa após nossas conversas com a FIA. Também esperamos que a FIA tenha conversas semelhantes com outras equipes em relação à conformidade de suas asas traseiras."

