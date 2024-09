Depois do GP do Azerbaijão e a vitória de Oscar Piastri, a McLaren começou a chamar a atenção por conta de suas asas traseiras flexíveis e um 'mini-DRS' que abria levemente sob determinadas velocidades na etapa da Fórmula 1. Por esse motivo, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, decidiu investigar o time de Woking para entender o que estava acontecendo.

No entanto, segundo a própria, outros times também estão sendo minuciosamente estudados pela regulamentadora para entender se todas seguem na legalidade com o nível de flexibilização de suas peças.

Em Baku, a câmera traseira a bordo de Piastri mostrou o elemento superior da asa traseira girando para trás, ajudando a abrir a abertura do slot - o que ajudou a aumentar a velocidade em linha reta.

Esse comportamento chamou a atenção das equipes rivais, provocando alguns pedidos de esclarecimento da FIA sobre o que é e o que não é permitido em termos de flexibilização. Importante lembrar que, antes da etapa, a regulamentadora já havia explicado que todas estavam dentro das regras e nenhuma sanção seria aplicada.

Porém, após os amplos questionamentos sobre o comportamento da McLaren, inclusive por parte de Fred Vasseur, chefe da Ferrari, o órgão decidiu mover mais uma investigação. No entanto, a líder do campeonato de construtores garante que não são a única equipe que utiliza o 'truque' da flexibilização.

Perguntado se achava que os rivais haviam sido surpreendidos pelo fato de a McLaren ter ultrapassado os limites mais do que os outros, o designer-chefe Rob Marshall disse:

"Eu não diria que eles estão explorando menos do que a McLaren. Eu não diria que a McLaren está explorando isso".

"Eu diria que todos estão abordando o design de suas asas da maneira que acham [que é a melhor]. Mas você olha para eles... Obviamente, por qualquer motivo, estamos falando da nossa no momento".

Detalhe da asa traseira do McLaren MCL38 Foto de: Uncredited

"Mas quero dizer que todo mundo pode ver as dos outros também. Não acho que sejamos as únicas pessoas sob investigação".

O Motorsport.com apurou que há pelo menos duas outras equipes cujos projetos chamaram a atenção dos rivais, seja pela largura da fenda ou pela forma como toda a asa traseira se comporta nas altas velocidades.

Embora a FIA tenha dito que está avaliando as evidências de Baku para decidir se precisa intervir no que as equipes estão fazendo, Marshall disse que suas discussões com o órgão regulador têm sido diretas.

"Há um diálogo contínuo com a FIA, semana após semana, dia após dia, com vários aspectos dos carros", disse ele. "Portanto, sim, houve [conversas], mas eu não gostaria de me concentrar em quais aspectos".

Ele explicou, no entanto, que a única base de qualquer discussão foi a conformidade com os regulamentos - e não o comportamento das peças do carro.

"Você discute os requisitos dos regulamentos e se está em conformidade com os regulamentos. Quer dizer, você não precisa falar sobre a aeroelasticidade e as características, não é isso que interessa à FIA.

"Eles querem garantir que os carros entregues no circuito estejam em conformidade com os regulamentos, as diretrizes e as opiniões que eles possam ter. Você trabalha com eles para garantir isso e vai embora".

Foto de: Motorsport Images

Marshall também achava que a atenção dada à McLaren era simplesmente o resultado do sucesso da equipe na pista com a segunda vitória de Piastri e Lando Norris fazendo uma boa recuperação após largar em P17 em Baku.

"É muito lisonjeiro, mas, obviamente, quanto mais perto da frente você está, mais visado você fica. Todas as equipes examinam seus próprios carros, assim como os de outras pessoas. Nós examinamos nosso carro, trabalhamos com a FIA para entender as áreas cinzentas de qualquer elemento do carro e avançamos de acordo com isso".

Perguntado sobre o que achava dos comentários das equipes rivais, Marshall defendeu que o time de Woking precisa focar neles mesmos e o que acontece em sua própria garagem.

"O que eu acho deles? Ah, bem, acho que não sei, na verdade. Todos eles têm suas opiniões. Trabalhamos com a FIA para estabelecer a legalidade de nosso carro. Desde que a FIA esteja satisfeita, essa é a única opinião com a qual precisamos nos preocupar".

