Max Verstappen elogiou Daniel Ricciardo enquanto o australiano se prepara para saber se permanecerá na Fórmula 1 na próxima temporada. Espera-se que a Red Bull tome uma decisão sobre se Ricciardo, que hoje tem 35 anos, será mantido pela equipe irmã RB para a próxima temporada e se continuará como parceiro de Yuki Tsunoda.

Liam Lawson também está na disputa pela vaga, depois de ter impressionado ao substituir Ricciardo no ano passado, quando ele ficou afastado por causa de uma fratura no pulso.

Ricciardo tem o apoio total do chefe da Red Bull, Christian Horner. No entanto, o australiano não tem conseguido retribuir essa confiança com desempenhos na pista.

Quando perguntado sobre a situação difícil que Ricciardo enfrenta agora, Verstappen deu uma resposta enigmática que soou vagamente como um discurso de despedida para o oito vezes vencedor do GP.

Ele disse: "Daniel é uma ótima pessoa. Acho que ele provou ser um grande piloto de Fórmula 1. Ele é meu amigo. E estar nesse tipo de posição nunca é bom. Mas, por outro lado, não acho que ele deva sentir pena de si mesmo".

"Às vezes, as coisas talvez não funcionem do jeito que você quer em certos estágios da sua carreira, mas você ainda conseguiu muito mais do que qualquer um poderia sonhar em suas vidas".

"Portanto, mesmo que esta seja, digamos, a última corrida ou qualquer outra coisa, você ainda pode olhar para trás e ver algo incrível que poucas pessoas conseguem alcançar e fazer outra coisa".

"Quero dizer, por que não? [Há muitas] outras séries de corridas ou não. Talvez apenas relaxar na fazenda. Divirta-se muito".

"Ele é uma ótima pessoa. Então, para mim, não importa se você merece ou não estar aqui. Muitas pessoas merecem estar aqui. Algumas não merecem estar aqui. Essa é a vida em todos os tipos de esportes. É assim que acontece".

Enquanto isso, Ricciardo disse que não tem conseguido mostrar seu verdadeiro potencial nas corridas desde que retornou à F1 com a RB, depois de ter sido dispensado após uma corrida decepcionante na McLaren.

Ele disse: "Eu não quero estar no meio, com certeza. Mas é claro. Olho para trás, para o meu ano, e sim, se você me perguntasse em janeiro, como você acha que será o ano? Eu teria dito que esperava que ele fosse melhor do que este".

"Mas não é por falta de nada, na verdade, eu realmente senti que dei tudo de mim neste ano. E, tudo bem, às vezes o resultado não sai do jeito que você deseja ou espera, ou nem sempre se traduz no esforço que você fez. Mas isso é esporte".

"Sempre vou me olhar no espelho e tentar ser o mais crítico possível. E eu gostaria de ter encontrado mais consistência este ano. Mas, sinceramente, voltando ao esporte depois, digamos, do período da McLaren, eu estava mais apenas buscando velocidade e provando a mim mesmo que ainda podia correr na frente com esses caras".

"E houve momentos em que isso aconteceu. Obviamente, eu gostaria de poder fazer isso todo fim de semana, mas se eu tirar um pouco do meu foco, acho que também é difícil fazer isso em uma batalha no meio do pelotão", conclui.

