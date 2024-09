A Sauber, adquirida pela Audi, ainda tem uma vaga disponível para a Fórmula 1 em 2025, isso porque, até o momento, apenas Nico Hulkenberg foi anunciado para a próxima temporada. Entretanto, a equipe já confirmou que avalia nomes como Valtteri Bottas, o brasileiro Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Theo Pourchaire e outros pilotos que ainda estão disponíveis no mercado. Porém, agora, eles admitiram que estão vivendo um verdadeiro dilema.

Os alemães tinham a esperança de conseguir atrair Carlos Sainz para 2025, porém o espanhol optou por assinar com a Williams. Desta maneira, com opções menos 'pesadas' na lista, o recém-nomeado diretor da Audi, Mattia Binotto, destacou que a situação de escolher o segundo piloto é sua função e está ansioso para poder anunciar o futuro nome o mais rápido possível.

No entanto, o italiano disse que, antes de fechar qualquer acordo, é necessário que os chefes da Audi concordem com sua escolha. No momento, a lista parece ter se fechado em apenas três nomes: Bottas, Bortoleto e Pourchaire, que atua como piloto reserva da Sauber.

Em entrevista, Binotto disse que ainda é cedo para que uma decisão seja tomada, isso porque ele está ocupando o cargo há poucas semanas e ainda precisa se ambientar antes de resolver uma questão tão importante quanto essa.

"Mas é definitivamente algo que precisamos avaliar: vamos buscar experiência ou outra coisa? Este é um projeto que visa um objetivo de longo prazo, portanto, [a questão é] o que é melhor para nós a partir de agora até o objetivo final?"

Gernot Dollner, CEO da Audi, e Mattia Binotto, CEO e CTO da Stake F1 Team KICK Sauber Foto de: Motorsport Images

"Será que é melhor ter uma experiência de curto prazo e depois mudar para algo diferente? Precisamos decidir e hoje acho que não estamos em posição de responder. Certamente estamos ouvindo todos os possíveis pilotos. Certamente estamos avaliando quais são os prós e os contras para obter o melhor compromisso".

Binotto disse que a equipe não quer esperar muito tempo antes de tomar uma decisão, pois há questões mais amplas no desempenho de elevação que não podem distrair o time.

"Decidiremos o mais rápido possível, sem dúvida, porque precisamos preparar a equipe para o próximo ano e para o futuro. Também precisamos parar com qualquer especulação, porque isso não é do nosso interesse. Mas, até agora, não há nenhuma decisão sobre o que será melhor".

Mesmo que Bottas seja considerado o favorito para receber uma extensão de contrato, a equipe diz que os jovens pilotos Pourchaire e Bortoleto também têm suas chances. No entanto, eles não são os únicos que estão sendo considerados.

"Theo é nosso piloto reserva hoje, então, de alguma forma, ele já faz parte da família, e não há dúvida de que ele está em nossa lista".

"Gabriel está indo muito bem hoje na F2, acho que ele mostrou ser um grande talento, e certamente estamos atentos ao que ele está fazendo - como estamos atentos a muitos outros. Não acho que esses sejam os únicos nomes nos quais estamos concentrando nossa atenção. Há muitos nomes na lista, com grande potencial, grande conhecimento e grande experiência".

Mick Schumacher, reserva da Mercedes, e Liam Lawson, reserva da Red Bull, também foram associados à equipe Sauber no passado. Porém, até o momento, Binotto não confirmou qualquer tipo de negociação com ambos.

Importante ressaltar que Helmut Marko, conselheiro dos taurinos, já disse que Lawson deve ter um assento na Red Bull ou na RB na próxima temporada, tudo depende de qual será o futuro de Daniel Ricciardo e Sergio Pérez.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Novamente, é uma questão de julgarmos o que é mais importante para nós a curto, médio e longo prazo, e seguirmos um plano claro - para o qual, hoje, não tenho uma resposta concreta".

Falando exclusivamente à Motorsport.com sobre suas perspectivas na F1, Pourchaire disse que, depois de conquistar o título da F2 no ano passado, ele não sabia o que mais poderia fazer para mostrar que merecia uma vaga na categoria.

"Fiz o meu melhor na pista. Com certeza, algumas pessoas dizem que ganhar o campeonato no terceiro ano na F2 não é muito bom. Mas eu o ganhei quando tinha 20 anos de idade. Sou o mais jovem vencedor de corrida na F2, na F3 - portanto, não preciso provar nada na pista".

"Só preciso de uma oportunidade. É isso".

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!