Com fortes rumores de Adrian Newey já ter assinado contrato com a Aston Martin, o anúncio oficial do designer é esperado para a próxima semana. Com as movimentações, novos detalhes sobre o contrato de Newey em sua nova casa na Fórmula 1 começaram a surgir.

Em convite enviado aos jornalistas, a Aston Martin afirmou que fará um "anúncio importante" na terça-feira, 10 de setembro. É muito provável que esse anúncio seja Newey.

De acordo com a Sky Sports News, Newey começará a trabalhar com sua nova equipe em março de 2025 e também terá voz sobre o carro de 2026 da equipe de Silverstone.

O designer britânico também ganhará 26 milhões de dólares por temporada na Aston Martin. Isso significa que ele ganhará mais de 100 milhões de dólares em quatro anos.

Adrian Newey tem mais de 35 anos de carreira na F1, projetando carros para Williams, McLaren e, por último e por mais tempo, para a Red Bull, onde ficou desde 2006 até esse ano. O designer projetou 12 monopostos campeões do campeonato de construtores e 13 carros campeões do torneio de pilotos.

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!