Após o GP da Itália e antes de seguir para o Azerbaijão, a Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1 programou dois dias de testes para trabalhar nos pneus para a próxima temporada, com três pilotos por quatro equipes correndo em dois circuitos diferentes. Embora sua fabricação tenha sido aprovada em 1º de setembro, a definição dos compostos ainda está sendo testada.

Na terça-feira, em Monza, Mercedes e Red Bull se colocaram a serviço da Pirelli. George Russell completou 127 voltas no W15, uma distância equivalente a mais de dois GPs, e Liam Lawson, no RB20, completou 104.

Choveu na noite de terça-feira e a pista permaneceu molhada durante a maior parte da manhã. Liam Lawson estava novamente em ação no segundo dia, dessa vez com o carro da RB. Entre os intermediários e um problema técnico no início da tarde, o piloto neozelandês completou apenas 76 voltas, e espera-se que esteja no grid de 2025.

Durante todo o ano, a Pirelli tem 40 dias de testes (com um carro monoposto). Em Monza, o programa da fabricante italiana se concentrou principalmente nos pneus mais macios (C3, C4 e C5).

Liam Lawson, RB F1 Team Foto de: Pirelli

Juntamente com esses testes, a Pirelli também organizou uma sessão com a Ferrari em Fiorano, circuito particular da Scuderia, na quarta-feira. O experimento foi dedicado ao desenvolvimento de novas soluções para pneus de chuva e intermediários, em uma pista equipada com um sistema de irrigação artificial.

Oliver Bearman, atual piloto reserva da Ferrari, foi encarregado de realizar o teste com a SF-24 e, depois de uma configuração de pista seca, ele deu um total de 167 voltas.

O britânico pôde, assim, voltar ao ritmo das coisas ao volante de um carro de F1, já que ele será titular da Haas em 2025 e é fortemente cotado para participar do GP do Azerbaijão com a equipe americana, que não contará com Kevin Magnussen, que está suspenso por uma corrida.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto de: Pirelli

Para a Pirelli, as próximas semanas serão agitadas. Os próximos testes acontecerão nos dias 17 e 18 de setembro no circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha, onde os primeiros protótipos de pneus para 2026 farão sua aparição. Isso será feito com o apoio da Aston Martin, que fornecerá um monoposto AMR23 da última temporada, modificado para acomodar esses pneus de novo tamanho (ainda com 18 polegadas, mas mais estreitos).

Nos dias 1 e 2 de outubro, no circuito de Nevers Magny-Cours, na França, a Pirelli trabalhará com a Mercedes na próxima etapa de testes para 2025.

