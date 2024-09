Andrea Kimi Antonelli foi o assunto durante o GP da Itália de Fórmula 1, quando assumiu o carro de George Russell durante o treino livre 1 na sexta-feira. Nos 10 primeiros minutos da sessão, o italiano parecia estar dominando a pista e marcou tempos muito próximos ao de Lewis Hamilton, entretanto, terminou a sessão mais cedo rodar na curva Alboreto.

Agora, Ralf Schumacher avaliou que o desempenho de Kimi foi "desajeitado, sem dúvida", porém, amansou o coração dos torcedores ao lembrar que é apenas a primeira vez que o jovem testa um carro de F1 atual. Além disso, o piloto ainda concorda com a fala de Toto Wolff:

"Você não pode transformar uma vaca em um tigre. Mas você pode tornar um tigre mais lento. Desse ponto de vista, está tudo bem. A juventude faz valer a pena".

O que os dois querem dizer com isso? Pois bem, acontece que Kimi tem apenas 18 anos e mostra bom desempenho em pista. Desta maneira, com os conselhos corretos e um carro bom, a Mercedes acredita que poderá fazê-lo ser rápido, mas também precisa ensiná-lo a ser um pouco mais contido e ansioso.

"É um desafio especial juntar-se a uma equipe tão profissional", defende Schumacher sobre a promoção de Antonelli para a Mercedes em 2025.

"Muitos pilotos tradicionalmente se juntam primeiro a uma equipe pequena, aprendem lá, podem cometer erros sem serem observados. Mas ele sempre será o foco. Isso será difícil para ele".

Importante lembrar que Antonelli está confirmado na Mercedes a partir de 2025 e competirá ao lado de George Russell, substituindo Lewis Hamilton, que será transferido para a Ferrari.

