Lando Norris disse que ver Max Verstappen e Lewis Hamilton colidirem em Monza o desencorajou de pensar em atacar o companheiro de McLaren Daniel Ricciardo para a vitória no GP da Itália de Fórmula 1. O britânico foi o segundo colocado em uma dobradinha sensacional da equipe, sua primeira desde 2010.

Após a corrida, o piloto comentou que fazer parte desse feito histórico para a escuderia de Woking foi "incrível", mas também admitiu que estava pensando sozinho em como ganhar.

No entanto, o incidente entre Hamilton e Verstappen no meio da corrida, que forçou os dois rivais no campeonato a abandonarem, desencorajou Norris de tentar lançar um ataque contra o australiano.

"Cheguei um pouco mais perto em uma volta e - não sei por quê - tive alguns flashes vendo o incidente entre Max e Lewis, porque enxerguei muito bem em meus espelhos", disse ele. "Então, quando pensei que talvez fosse tentar, isso surgia na minha cabeça e eu ficava 'naaah, talvez essa não seja a decisão mais sábia!'"

Norris então pediu à McLaren para dizer a Ricciardo que aumentasse o ritmo, já que ele também foi ameaçado por Sergio Pérez e Valtteri Bottas e estava tentando ficar fora do alcance do DRS.

Ao perguntar no rádio da equipe se era melhor ficar onde estava, ele foi orientado a manter a posição e reconheceu o quão crucial foi isso: "Por mais que eu tivesse adorado a vitória, fazer a dobradinha me deixa muito feliz."

"De certa forma, o sentimento que tenho pelo resultado é prioridade sobre minhas próprias emoções. Sinto que ainda terei uma oportunidade no futuro. Naquele momento e instância, eu estava contente apenas por me manter no lugar", concluiu.

F1 2021: Verstappen e Hamilton BATEM, RIVALIDADE se acirra e Ricciardo vence com 1-2 da McLaren | PÓDIO

