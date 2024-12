Desde seu acidente em dezembro de 2013, quando estava esquiando e sofreu lesões cerebrais causadas por um traumatismo craniano, Michael Schumacher é mantido completamente longe dos holofotes, sem nenhuma aparição pública há anos.

A família da lenda da Fórmula 1 mantém sua privacidade o mais fechada possível, porém, um ex-funcionário teria montado um esquema de extorsão, ameaçando quebrar esse sigilo.

Markus Fritsche seria a cabeça de todo o plano. Ele era segurança de Michael antes mesmo do acidente acontecer, segundo o Daily Mail, a família o contratou pelo menos 18 meses antes. Markus foi funcionário dos Schumacher até 2020, tendo conhecimento sobre o íntimo do clã.

Foi ao longo desses anos que ele teria coletado mais de 1500 arquivos pessoais do piloto, incluindo fotos, vídeos e prontuários médicos do tratamento feito por Michael.

No entanto, o ex-segurança não montou o esquema sozinho. Na verdade, as investigações indicam que outras duas pessoas estavam envolvidas no caso. Yilmaz Tozturkan, um segurança de uma boate, e seu filho, Daniel Lins, que é especialista em informática, fariam parte da quadrilha.

O trio fez contato com a família, enviando a ameaça de que tudo seria publicado on-line caso não recebessem o pagamento de 14 milhões de euros, pouco mais de R$89 milhões.

A revolta de Markus teria acontecido após a família decidir mudar alguns nomes na equipe de funcionários. Uma vez que se sentiu traído pela demissão, ele teria optado pela chantagem milionária.

Todo o conteúdo teria sido compilado em quatro pen-drives e dois discos rígidos que estavam sob posse do trio. Eles serão julgados no próximo mês, quando um julgamento começar em Wuppertal, na Alemanha.

Essa não é a primeira vez que a família Schumacher é chantageada. Em 2017, um homem de 25 anos foi sentenciado a 21 meses de cadeia por exigir 900 mil euros de Corina, esposa de Michael, em troca de não matar os filhos do heptacampeão, Gina-Marina e Mick.

Anteriormente, em 2014, outro homem foi acusado de roubar os prontuários médicos do ex-piloto. Ele foi preso e acabou morto em sua cela.

