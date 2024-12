Charles Leclerc anunciou que “não conseguiu beber nada” durante o GP do Catar de Fórmula 1, devido a um defeito no sistema de hidratação.

O piloto da Ferrari terminou em segundo lugar, atrás de Max Verstappen, na corrida realizada no Circuito Internacional de Losail.

Em seu depoimento após a corrida, o piloto de Mônaco afirmou que não pôde beber água porque o sistema de bebidas de seu carro não estava funcionando bem.

“Sim, eu não bebi nada”, disse Leclerc. "Mas não foi um grande problema para esta corrida. Se a mesma coisa acontecesse no ano passado, teria causado grandes problemas."

"Não poderia ter terminado sem água, mas desta vez não estava quente. Acelerei suavemente da primeira à última volta."

"Mesmo assim, a tensão nos músculos do pescoço era muito grande quanto há um ano. Foi fisicamente difícil."

"Não creio que nenhum de nós estivesse no seu juízo perfeito durante as curvas rápidas no final da corrida. Foi muito intenso e cansativo", disse ele.

A corrida do ano passado, mencionada por Leclerc, foi realizada em outubro e os pilotos passaram por momentos difíceis devido ao calor e umidade extremos.

