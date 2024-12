Zhou Guanyu admitiu que foi um "alívio" garantir os primeiros pontos da Sauber na temporada no GP do Catar da Fórmula 1.

As mais recentes atualizações técnicas da Sauber finalmente proporcionaram um aumento no desempenho, permitindo que Zhou encerrasse um período de seca da equipe que durava desde a visita anterior à Losail.

Zhou marcou pontos em sua estreia na F1 com o 10º lugar na abertura da temporada de 2022 no Bahrein, mas as boas performances têm sido escassas desde então, já que o desempenho da Sauber diminuiu em relação aos outros pilotos do meio-campo.

Depois de uma temporada em que ele e seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, tiveram dificuldades para sair do Q1 dos treinos classificatórios, quanto mais para marcar pontos, o oitavo lugar em um GP do Catar caótico representou um progresso.

Mas não foi nada fácil para o piloto chinês, que ganhou a votação do público para "piloto do dia" da F1, como ele explicou: "Tive um caos na primeira volta".

"Perdi a alavanca de câmbio antes da largada, estava nas duas últimas posições na reta e, em seguida, [Lance] Stroll mergulhou em cima de mim novamente. Então eu disse à equipe: 'Vou compensar isso'. E, sim, compensamos".



"Foi uma corrida intensa, com alguns momentos muito importantes para ultrapassar algumas pessoas e também, no final, a última relargada do Safety Car. Não foi fácil com o Kevin [Magnussen] atrás, o Alex [Albon] com [pneus] macios, mas o ritmo era forte. Foi um alívio".

"Sabíamos que tínhamos a melhor chance neste fim de semana durante toda a temporada e a agarramos".



A nova geometria do assoalho da Sauber, instalada no carro em Las Vegas, proporcionou uma melhoria no tempo de volta, que se calcula ser da ordem de três décimos de segundo - não o suficiente para transformá-lo em um vencedor da corrida, mas o suficiente para colocá-lo ao alcance dos carros da frente.

Zhou Guanyu, da KICK Sauber, no grid com seu engenheiro Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Mas o desenvolvimento chegou tarde demais para Zhou e Bottas, que serão substituídos no ano que vem por Nico Hulkenberg e pelo líder do campeonato da F2, Gabriel Bortoleto.



"Eu provavelmente teria mais chances de ficar no grid no ano que vem [se isso tivesse acontecido antes], mas não considero isso uma decepção", disse Zhou.

"Mas, de outra forma, foi um alívio, pois mentalmente a temporada foi muito desgastante".



"Para mim, na verdade, é uma boa maneira de tirar um ano de folga, apenas esperando por uma chance, com sorte no próximo ano, mas, se não, no ano seguinte tentando conseguir uma vaga".

"Então, estou esperando por isso e acho que o mais importante é sair da Fórmula 1, nas últimas corridas, da melhor maneira possível - o que acho que consegui mostrar e sou grato por isso".



"É uma declaração que está sendo feita e agora estou esperando por uma chance. Uma última corrida para esta equipe e depois para o próximo capítulo".

MAX VENCE COM FOLGA pós-ERRO DE NORRIS! Leclerc e Piastri top3. RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA debatem | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!