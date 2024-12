É como se a Fórmula 1 estivesse tentando superar as câmeras da Netflix nesta temporada, dada a atual onda de palavrões e brigas furiosas testemunhadas em todo o grid.

As demissões semanais na FIA estão se tornando mais parecidas com a série de televisão O Aprendiz, só que com Mohammed Ben Sulayem apertando o gatilho no candidato mal-sucedido enquanto pronuncia a frase: "Você está demitido!"

Na verdade, a situação é tão ruim na sede da FIA que o chefe de equipe Mercedes, Toto Wolff, fez um comentário irônico dizendo que "se você olhar de forma positiva, poderia ter seu próprio reality show com o que está acontecendo no momento".

Talvez uma câmera escondida, no estilo Big Brother, instalada na organização, nos permitisse ao menos entender o que está acontecendo e sendo comunicado.

No GP do Catar, Max Verstappen e George Russell se desentenderam como dois participantes de Lovers Island, com o primeiro afirmando que "perdeu todo o respeito" pelo piloto da Mercedes após uma briga na sala dos comissários, que resultou na perda da pole position pelo piloto da Red Bull.

E a crueldade com que Logan Sargeant, Esteban Ocon e, possivelmente, Sergio Pérez foram dispensados este ano certamente rivalizaria com qualquer episódio de Survivor.

Então, por que esta temporada se tornou tão excessivamente dramática?

Egos e redes sociais

O aumento da atenção causada por plataformas como a Netflix, além do aumento de câmeras de TV no paddock, sem dúvida acariciou alguns egos, juntamente com as redes sociais, que é facilmente medida na forma de curtidas ou seguidores.

Embora o número de jornalistas que buscam notícias tenha diminuído no paddock da F1, o número de espectadores em todo o mundo aumentou drasticamente. Consequentemente, a importância dada à própria marca é vista como crucial e qualquer ameaça a ela será recebida com resistência.

E há também o efeito Netflix. Certos personagens agora estão se inclinando alegremente para as personas que criaram para si mesmos no programa, muitas vezes embelezando o papel que desempenham. As linhas entre a realidade e as personas fabricadas estão se tornando cada vez mais tênues devido a toda a teatralidade.

Tom foi definido no início do ano

Depois de uma exibição tão esmagadora e dominante de Verstappen e da Red Bull em 2023, havia a suposição de que isso se repetiria em 2024, sufocando o interesse mais amplo na F1 como consequência da previsibilidade.

Mas ninguém previu que tudo isso seria revertido quando Christian Horner se tornou alvo de uma investigação interna que colocou a F1 na pauta dos jornais.

O que se seguiu dominou as manchetes e provocou especulações e debates. O drama só aumentava a cada comentário incendiário de Jos Verstappen, pai do tetracampeão Max.

Talvez isso tenha criado o precedente para tanto drama fora da pista?

A proximidade da batalha e o potencial de sucesso

A era de domínio da Red Bull acabou, então os pilotos e suas respectivas equipes estão se reposicionando enquanto tentam se afirmar na frente.

Verstappen chamou a atenção de Lando Norris por ignorar as bandeiras amarelas e isso não teria acontecido se o piloto da McLaren estivesse andando em sétimo ou oitavo, como acontecia há algumas temporadas.

O reinado do holandês foi ameaçado e ele foi forçado a brigar com o piloto da McLaren, ultrapassando o limite no México e sofrendo penalidades.

Verstappen estava reagindo à pressão e, com a convergência do campo, surgiram novas tensões e rivalidades.

A tensão adicional serviu para testar as amizades percebidas, mas a realidade é que, quando se luta por posições e pontos, não há amizades reais na F1 e agora podemos ver isso.

E não é só no topo. A competitividade se estende por todo o grid e, como vimos com o sucesso da Alpine no Brasil, uma corrida pode fazer uma enorme diferença no prêmio em dinheiro que cada equipe recebe no final da temporada.

Todos estão abalados

É preciso lembrar que esta é a temporada mais longa da história da F1 - incríveis 24 corridas depois que o GP de Abu Dhabi for concluído no domingo (8). São duas a mais do que o recorde anterior.

Para contextualizar, quando Damon Hill conquistou o título em 1996, a temporada começou em 10 de março e terminou em 13 de outubro, com 16 corridas, 11 das quais na Europa.

Há quem diga que naquela época havia testes durante a temporada, mas não é a mesma coisa que as exaustivas exigências de viagem impostas à equipe atualmente.

A corrida final desta temporada será a sexta corrida em oito semanas - uma sequência desconcertante de Austin, Cidade do México, São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Esqueça o cronograma de viagens, a mudança de fuso horário entre as corridas em Las Vegas e Catar foi de 11 horas antes mesmo de fazer a viagem de 18 horas.

Os funcionários, os chefes de equipe e os pilotos estão no limite e, compreensivelmente, podem ficar mal-humorados ou irritados.

Foi um trabalho árduo e o verdadeiro custo de uma campanha tão longa só será totalmente percebido nos dias após o término da temporada e quando a adrenalina baixar.

Entrevista exclusiva com Diogo Moreira, brasileiro da Moto2, e "FIM Games"

