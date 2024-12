A Red Bull produziu uma das reviravoltas mais dramáticas da temporada da Fórmula 1 no Catar, no sábado, quando passou de um carro "terrível" na corrida sprint para a pole na classificação e, depois, para a vitória na corrida de domingo.

O tetracampeão Max Verstappen ficou perplexo com o quão ruim foi o seu RB20 na sprint - já que ele e o companheiro de equipe Sergio Pérez estavam com um problema de desconexão entre o comportamento dos eixos dianteiro e traseiro.

Depois de chegar em oitavo lugar na corrida de sábado, atrás da Haas de Nico Hulkenberg, Verstappen teve dificuldade em encontrar maneiras de descrever a sensação ruim do carro.

"Eu simplesmente não tinha aderência. O equilíbrio é terrível", disse ele ao Viaplay. "Com pneus frios, você sofre ainda mais com isso. Parecia um carro de rali".

"Acho que teria sido melhor competir com meu pai [Jos] em Spa em um rali - teríamos mais chances de sermos competitivos lá, eu acho. É realmente terrível, não dava para dirigir".

"Podemos mudar muitas coisas [antes da classificação], mas não podemos resolver o problema. Não sei. Vamos mudar algumas coisas, mas não espero milagres".

No entanto, esse milagre aconteceu, pois nas pouco mais de três horas que se passaram entre o final do sprint e o início da classificação, o RB20 se transformou em uma fera diferente.

O trabalho intenso dos engenheiros, tanto na fábrica da Red Bull em Milton Keynes quanto no local, no Catar, rendeu dividendos, já que a equipe escolheu a rota que acabaria por proporcionar o resultado surpreendente.

Essa melhoria não veio de uma mudança drástica nas configurações das asas para melhorar o equilíbrio - o que havia sido descartado depois que Pérez tentou uma asa dianteira mais carregada no final da sprint.

Em vez disso, tudo se deveu a ajustes mecânicos. Os ajustes na suspensão e na direção ajudaram a proporcionar uma plataforma mais compatível, o que aumentou a confiança do piloto e permitiu que Verstappen fizesse a volta da pole position.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, que começará o GP em segundo lugar depois que uma penalidade de um lugar no grid o rebaixou para trás de George Russell, disse que nem ele nem a equipe poderiam esperar o tamanho do impacto que esses ajustes teriam.

"Depois da sprint, a situação não parecia muito boa", disse ele. "Mas acho que também nos surpreendemos com o que descobrimos com a configuração. Então, isso é algo que temos que analisar, é claro, por que essa foi uma diferença tão grande."

Com as mudanças no carro parecendo ser bem pequenas, até Verstappen disse que achava que qualquer progresso feito seria bem pequeno.

"[Os ajustes] não foram tão grandes que me fizeram pensar 'ah, de repente podemos competir'. E a equipe também não [achou isso]", acrescentou.

A Red Bull obteve ganhos impressionantes com seu RB20 desde que atingiu seu ponto mais baixo no GP da Itália. Os problemas foram mais relacionados à aerodinâmica e desencadearam atualizações valiosas a tempo para o GP dos Estados Unidos, que ajudaram a transformar o ritmo desde então.

Verstappen fez a pole para o sprint lá, venceu no Brasil e foi o mais rápido novamente no Catar - mostrando que as dificuldades no meio da temporada parecem ser coisa do passado.

Perguntado quando foi a última vez que sentiu que o carro estava tão bom quanto agora, Verstappen disse: "Isso foi há muito tempo. Na verdade, foi na Áustria".

"Lá, o carro estava muito bom em uma volta e, na corrida, nem tanto. Mas, na verdade, foi a última vez que pensei 'uau, foi muito bom'. E agora, a diferença é obviamente muito pequena, mas pelo menos o suficiente para ir para a pole", conclui.

