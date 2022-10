Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Red Bull terá a primeira oportunidade de conquistar o Mundial de Construtores de 2022 da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos em Austin, garantindo sua primeira dobradinha de títulos desde 2013 e encerrando um domínio de oito anos da Mercedes.

Por mais que os austríacos tenham conquistado com Max Verstappen o Mundial de Pilotos no ano passado, a Mercedes somou mais pontos com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas do que os rivais, mas em 2022 a situação é bem diferente.

A Ferrari é a única outra equipe ainda viva na luta pelo título de construtores, e só eles podem fazer com que a disputa não acabe neste fim de semana, mas as combinações de resultados favorecem e muito a Red Bull.

Ainda restam 191 pontos em jogo no Mundial, considerando que, entre os Construtores, somam-se pontos para os dois pilotos. Após o GP dos EUA, haverão 147 em disputa, sendo que a vantagem atual da Red Bull sobre a Ferrari é de 165. Por isso, é obrigatório que a equipe de Maranello faça pelo menos 19 pontos a mais que a rival em Austin para impedir a conquista do título.

Quais resultados a Red Bull precisa para ser campeã de Construtores nos Estados Unidos?

Piloto 1 da Red Bull Piloto 2 da Red Bull Piloto 1 da Ferrari Piloto 2 da Ferrari 1º + Volta mais rápida Não pontuar Indiferente Indiferente 1º 10º Indiferente Indiferente 2º 7º + Volta mais rápida Indiferente Indiferente 2º 6º Indiferente Indiferente 3º 5º Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente 2º ou abaixo Não pontuar Indiferente Indiferente 3º ou abaixo + Volta mais rápida 9º ou abaixo Indiferente Indiferente 3º ou abaixo 9º ou abaixo + Volta mais rápida Indiferente Indiferente 4º o peor + Volta mais rápida 8º ou abaixo Indiferente Indiferente 4º ou abaixo 8º ou abaixo + Volta mais rápida Indiferente Indiferente 5º ou abaixo 6º ou abaixo

Na melhor das hipóteses para a Red Bull, a Ferrari pode conseguir a dobradinha com direito à volta mais rápida, o que lhes dariam 44 pontos. Mas, para o time de Milton Keynes, bastaria somar 26 pontos, o que seria um terceiro e quarto lugares, o que lhes dariam 27. Vale lembrar que a Ferrari teve um 1-2 apenas uma vez este ano, na abertura da temporada no Bahrein.

E se os italianos fizerem a dobradinha sem a volta mais rápida, bastariam apenas 25 pontos para a Red Bull, o que lhes obrigariam a ser apenas terceiro e quinto colocado. E se a Ferrari não superar a Red Bull em pelo menos 19 pontos, fim de campeonato de qualquer jeito.

