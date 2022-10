Carregar reprodutor de áudio

A história do retorno da Honda à Fórmula 1 esteve cheia de altos e baixos, culminando no final de 2021, quando atingiu seu objetivo de conquistar o título mundial com Max Verstappen e a Red Bull. Isso veio para apagar a má fama que ficou da montadora japonesa após o relacionamento complicado com a McLaren.

Entre 2015 e 2017, Fernando Alonso, Jenson Button e Stoffel Vandoorne se viram presos em carros que não passavam do pelotão do meio e que sofriam de graves problemas de confiabilidade, somando 36 abandonos em 60 GPs (apesar de que nem todos foram culpas do motor Honda).

Após a mudança de equipe, primeiro com a Toro Rosso antes da chegada da Red Bull, a Honda começou a escalar o pelotão, até obter sua primeira vitória com Verstappen no GP da Áustria de 2019.

Depois disso, abriu-se o caminho para os triunfos, até chegar ao ápice na principal categoria do automobilismo mundial. E mesmo que o motor em 2022 tenha o nome de Red Bull Powertrains, ele segue sendo um produto da Honda, inclusive manufaturado pela montadora no Japão.

Com o motor Honda, a Red Bull chegou a 29 triunfos na F1, além dos dois títulos de Verstappen e, por isso, o holandês quis expressar sua gratidão: "É incrível, não somente porque usamos esses motores, mas sim porque trabalhamos com eles por muitos anos".

"Fico feliz em ver onde chegamos juntos. No começo, a maioria das pessoas nos diziam que estávamos loucos quando começamos a trabalhar com a Honda, mas já é possível ver que o importante é nunca se dar por vencido".

Verstappen, que vem batendo recordes da F1, acredita que a temporada 2022 não poderia ter ido melhor: "Fomos muito competitivos no ano passado, mas neste somos ainda melhores".

"Por isso tenho orgulho de toda a equipe e de todos na Honda. O trabalho às vezes é muito difícil quando te criticam e há muita pressão ao redor, com pessoas que exigem muito. Mas acho que a Honda manteve a calma e soube o que fazer, afinal olha onde estamos".

Apesar de já ter assegurado dois títulos de pilotos com o holandês, a Red Bull ainda mira o título de construtores, que seria o primeiro desde 2013, quando conquistou o feito com Sebastian Vettel, Mark Webber e o motor Renault: "Esse é o nosso próximo objetivo. Darei tudo em mim para garantir que ganharemos isso também".

