A Pirelli, fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1, está cética de que as equipes voltem a ter uma escolha livre de compostos para cada fim de semana de corrida.

Desde 2016, em uma tentativa de adicionar variabilidade a cada GP, as equipes podiam escolher o quão agressivas queriam ser com sua seleção de pneus para os eventos.

Embora estivessem limitados ao número total de conjuntos disponíveis, as equipes puderam variar a distribuição de compostos dentro disso – optando por borracha mais macia ou mais dura, dependendo de suas escolhas de estratégia para cada pista.

Mas, como parte das medidas emergenciais de economia introduzidas após a pandemia em 2020, essa livre escolha foi interrompida e, em vez disso, a Pirelli distribuiu a mesma seleção de compostos para cada equipe.

Essa regra permaneceu a mesma no ano passado e agora também será transferida para 2022, quando a Pirelli apresentará seus novos pneus de 18 polegadas pela primeira vez.

Embora a possibilidade de abrir as opções de compostos continue sendo algo que a Pirelli está feliz em considerar no futuro, parece que as equipes não estão realmente ansiosas para que isso aconteça.

Falando em um lançamento de pré-temporada da Pirelli em Mônaco nesta terça-feira, o chefe de F1 e automobilismo da fabricante italiana de pneus, Mario Isola, explicou por que ele acha que os dias de livre escolha podem ter acabado.

“Tivemos que encontrar essa solução durante a pandemia”, explicou Isola. “Mas então as equipes disseram para nós dizendo que, na verdade, o sistema é muito bom. Que queriam mantê-lo para o futuro. Portanto, não foi nossa decisão, continuar com essa alocação fixa.”

Pirelli tyre on the car George Russell, Mercedes W10 Mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Isola explicou que as equipes se sentiram muito mais à vontade ao saber quais pneus estavam sendo escolhidos para elas do que dedicar recursos para descobrir a melhor opção.

“Eles nos disseram que se eles têm uma alocação fixa, e é igual para todos, então não há vantagem para um ou outro, eles podem começar a planejar essa alocação fixa em vez de gastar tempo e recursos e pessoas para pensar um conjunto a mais de médio ou um conjunto a menos de macio. Eles têm essa alocação e precisam contornar isso.

“Então, em 2020, eles disseram que queriam continuar em 2021. Em 2021, com o novo produto para 2022, ninguém estava confiante em decidir sobre os compostos e querem continuar [por enquanto]."

