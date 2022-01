As equipes de Fórmula 1 Red Bull e Aston Martin resolveram sua disputa sobre o chefe de aerodinâmica, Dan Fallows.

A equipe britânica anunciou no ano passado que havia contratado Fallows de seu cargo como chefe de aerodinâmica da Red Bull para ser seu novo diretor técnico.

No entanto, o assunto foi parar na justiça com a Red Bull insistindo que manteria Fallows nos termos de seu contrato que ia até 2023.

Falando na época, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que a equipe tinha pouco interesse em deixar Fallows ir mais cedo.

“Nossa situação com Dan é muito clara. Ele está trabalhando no carro [de 2021], ele está trabalhando no carro do próximo ano”, disse ele em julho.

“Ele ainda tem uma quantidade significativa de tempo. Ele só assinou o contrato no final do ano passado, então há um período significativo antes de meados de 2023. Obviamente, vamos mantê-lo ocupado durante o resto de seu contrato.”

Com a Red Bull não querendo facilitar a vida, o assunto foi ao tribunal, já que Fallows e Aston Martin pressionaram por uma liberação antecipada do contrato.

No entanto, ambas as equipes anunciaram nesta terça-feira (18) que chegaram a um acordo que permitirá que Fallows mude de equipe este ano. Os termos do acordo não foram divulgados.

Isso significa que Fallows poderá se juntar à Aston Martin em 2 de abril deste ano, para ajudar a equipe a progredir com seu novo carro.

Em uma breve declaração, Martin Whitmarsh, CEO do Grupo da Aston Martin Performance Technologies, saudou a atitude.

“Estamos satisfeitos por termos chegado a um acordo com a Red Bull que libera Dan antecipadamente de seu contrato e estamos ansiosos para que ele se junte à equipe”, disse ele.

Horner disse: “Gostaríamos de agradecer a Dan por seus muitos anos de excelente serviço e desejar-lhe boa sorte no futuro”.

O próprio Fallows acrescentou: “Desfrutei de muitos anos felizes na Red Bull Racing e estou orgulhoso do que alcançamos. Estou ansioso para a próxima temporada e um novo desafio.”

A Aston Martin estava ansiosa para colocar Fallows a bordo o mais rápido possível, pois tenta subir no grid após uma decepcionante campanha de 2021, em que terminou em sétimo no campeonato de construtores.

TELEMETRIA DE FÉRIAS: RICO PENTEADO fala tudo sobre NOVO CARRO DA F1 que estreia em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: