A forte chuva que caiu sobre o autódromo de Interlagos neste sábado forçou a FIA e a Fórmula 1 a adiarem a sessão classificatória para o GP de São Paulo. Inicialmente, o quali será remarcado para a manhã deste domingo (03) mas, com a previsão de novas pancadas, a direção da principal categoria do automobilismo mundial pode ser forçada a tomar uma decisão unilateral sobre a formação do grid de largada.

A chuva inesperada que forçou o adiamento da qualificação para o GP de São Paulo gerou grande intriga sobre um cenário único de "e se". Se o tempo em São Paulo continuar traiçoeiro na manhã de domingo e a sessão remarcada não puder ser realizada, como será formado o grid para a corrida de F1?

A questão não tem uma resposta definitiva porque, surpreendentemente, não há nada no Regulamento Esportivo da F1 de 2024 que estabeleça de forma definitiva como o grid será definido se a qualificação não puder ser realizada.

Não está claro por que isso não está em vigor, mas, curiosamente, é algo que foi abordado para a temporada de 2025, com uma emenda ao regulamento que já estabelece como o grid será formado nessas circunstâncias.

Um novo Artigo 42.1 do Regulamento Esportivo afirma que "na circunstância excepcional" de a qualificação não ocorrer, então "com a aceitação dos Comissários Desportivos de que a sessão não pode ocorrer, o grid para a corrida será definido com base na classificação do campeonato de pilotos".

Essa alteração foi feita após as mais recentes reuniões da Comissão de F1 e do Conselho Mundial de Esporte a Motor no mês passado, mas entende-se que chegou tarde demais para que se chegasse a um acordo para que fosse adicionada às regras de 2024. Então, como ficam as coisas na atual circunstância para definir um grid agora?

Há duas regras aqui que potencialmente lidam com o cenário de formação de um grid quando nenhum tempo de qualificação foi definido - embora nenhum deles seja explícito quanto a lidar ou não com as circunstâncias de não haver sessão de qualificação. Há o Artigo 39.4b que detalha um cenário para lidar com pilotos "não classificados". Isso se aplica a qualquer piloto que "não conseguiu marcar um tempo na Q1 ou SQ1, ou se todas as suas voltas foram excluídas".

As regras explicam, então, que a classificação desse piloto será alocada "de acordo com a ordem em que ele foi classificado no TL3 (ou, no caso de uma Sessão Sprint programada, no TL1)". No entanto, essa regra é intrigante porque pode estar sujeita a muitas interpretações.

Um ponto de vista é que, se a classificação for cancelada, porque todos os pilotos não marcaram tempo no Q1, todos estarão "não classificados", portanto, em um fim de semana de sprint, a ordem seria decidida pelo TL1.

Isso significaria que o mais rápido nos treinos de abertura, Lando Norris, conquistaria a pole position - com Max Verstappen recebendo a 15ª posição no grid antes de ser recuado mais cinco posições por causa da penalidade de motor no grid.

No entanto, essa interpretação das regras não é compartilhada por todos, pois há um ponto de vista de que, se a qualificação for cancelada, mas o SQ1 tiver ocorrido, a redação da 39.4b) significa, na verdade, que qualquer piloto que tenha feito uma volta na qualificação de sprint está "classificado". Nesse caso, é acionado o artigo 42.3, que trata de como a ordem do grid é distribuída.

Esse artigo estabelece que: "Os pilotos classificados que receberam 15 ou menos penalidades cumulativas no grid receberão uma posição temporária no grid igual à sua classificação na sessão de classificação ou na sessão de sprint qualifying mais a soma de suas penalidades no grid."

Nesse caso, pode-se interpretar que a ordem do grid para os pilotos classificados é tomada a partir de sua classificação no quali sprint. Isso significaria que Oscar Piastri conquistaria a pole position para o GP, à frente de Lando Norris, com Max Verstappen em quarto lugar. No entanto, todo esse debate sobre a interpretação dos regulamentos é superado pelo Código Esportivo Internacional.

Um caso de teste para isso aconteceu no GP do Japão de 2019, quando havia o risco de o grid não ser formado em circunstâncias semelhantes, quando a qualificação foi interrompida pela chuva na manhã de sábado e adiada para domingo. Em meio a temores de que o treino classificatório poderia nem mesmo ser realizado, eles emitiram uma nota detalhando o que aconteceria se tivessem que formar um grid sem esse recurso.

Eles observaram que "os Regulamentos Esportivos da Fórmula 1 da FIA são omissos sobre o assunto". Em vez disso, eles exerceram a autoridade que lhes foi conferida pelo Artigo 11.9.3b do Código Esportivo Internacional para decidir como o grid seria formado. Essa regra do CEI dá aos comissários de pista autoridade total para "alterar os Regulamentos Suplementares", o que efetivamente significa que eles podem decidir como o grid será formado.

Na ocasião, eles concluíram que o grid seria baseado nos tempos do segundo treino livre de Suzuka, que foi a última sessão competitiva realizada porque o sábado foi completamente cancelado. Caso a classificação de domingo não aconteça no Brasil, será repetida a circunstância de os comissários de pista escolherem qual sessão determinará o grid - e provavelmente será o resultado da classificação do sprint. No entanto, não há nada que os impeça de escolher qualquer critério que desejarem.

