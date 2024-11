Campeão da Fórmula 3 em 2023 e líder da Fórmula 2 em 2024 faltando duas etapas para o fim da temporada da categoria suporte, Gabriel Bortoleto será piloto titular da Sauber na Fórmula 1 em 2025, recolocando o Brasil no grid da categoria máxima do automobilismo mundial.

O País não tem um titular na elite global do esporte a motor desde o fim de 2017, com a aposentadoria de Felipe Massa -- em 2020, Pietro Fittipaldi correu dois GPs pela Haas como substituto do lesionado Romain Grosjean, da França. Agora, Bortoleto encerra o jejum do Brasil, terra de três campeões da F1.

Gabriel, aliás, será piloto de uma equipe de fábrica em 2026, quando a Sauber se transforma na Audi. O piloto assina com o time após uma longa negociação entre a escuderia e o staff do piloto da Academia da McLaren, da qual o brasileiro é júnior desde o fim de 2023, na esteira de seu título na F3 -- Bortoleto e o grupo inglês agora se 'divorciarão'.

A liberação por parte de Woking se deu pela garantia de titularidade que a Sauber / Audi deu para o competidor do Brasil: era a condição que a McLaren impunha para abrir mão dos serviços de seu pupilo -- falava-se de Gabriel como reserva da Sauber em 2025, mas isso não interessava às outras partes.

No fim, em meio à concorrência com o finlandês Valtteri Bottas, atual dono da vaga na escuderia suíça de Hinwil, a cúpula da futura Audi optou por Bortoleto em um contrato plurianual, abrindo mão dos serviços do veterano. Este, por sua vez, explora suas opções futuras, podendo ser reserva da Mercedes.

O anúncio oficial de Bortoleto como piloto titular da Sauber / Audi já a partir de 2025 é iminente, com trâmites burocráticos da liberação do brasileiro pela McLaren em andamento -- além disso, a cúpula da futura casa de Gabriel no automobilismo está definindo como confirmá-lo, o que deve vir na próxima semana.

F1 em DEBATE: TUDO sobre a CORRIDA SPRINT de INTERLAGOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!