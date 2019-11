As equipes de Fórmula 1 serão obrigadas a colocar um piloto novato ao menos duas vezes na primeira sessão de treinos livres nos fins de semana de corrida ao longo da temporada 2021, conforme as novas regras da categoria.

A determinação vem depois de a FIA definir que novatos que rodarem 100km nos treinos da F1 recebam pontos para a superlicença, pré-requisito na elite do automobilismo. Entretanto, o número de pontos é limitado a 10 e os competidores não podem tomar punições.

Atualmente, as equipes podem optar por substituir um de seus pilotos para fazer um teste, o que geralmente acontece na primeira sessão de sexta-feira, com duração de 1h30. No fim de semana do GP do Japão, por exemplo, a Toro Rosso deu vaga ao japonês Naoki Yamamoto.

Com os testes limitados, essa foi uma oportunidade significativa para vários pilotos obterem uma experiência valiosa na pista nos últimos anos. Foram os casos dos novatos de 2019, os britânicos Lando Norris, da McLaren, e George Russell, da Williams.

No entanto, a atual temporada foi atipicamente pouco aproveitada por postulantes a vagas na F1. Além de Yamamoto, que foi aproveitado mais em função do vínculo com a Honda, o único ‘forasteiro’ a pilotar no TL1 foi o canadense Nicholas Latifi, reserva da Williams.

A nova regra, que vigorará a partir da temporada 2021, impõe uma limitação: os jovens pilotos habilitados a participar dos treinos livres não poderão ter disputado mais de 2 GPs da F1 em sua carreira.

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Nesta quinta-feira, a categoria máxima do automobilismo divulgou os regulamentos técnicos de 2021, que impactarão na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

Galeria Lista McLaren 2021 F1 1 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 2 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 3 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 4 / 40 Foto de: McLaren Williams 2021 5 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 6 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 7 / 40 Foto de: Williams Renault 2021 8 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 9 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 10 / 40 Foto de: Renault F1 F1 2021 11 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 12 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 13 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 14 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 15 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 16 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 17 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 18 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 19 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 20 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 21 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 22 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 23 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 24 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 25 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 26 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 27 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 28 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 29 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 30 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 31 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 32 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 33 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 34 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 35 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 36 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 37 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 38 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 39 / 40 Foto de: Giorgio Piola F1 2021 40 / 40 Foto de: Scott Mitchell