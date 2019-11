A tão esperada troca de máquinas de Fórmula 1 e MotoGP entre Lewis Hamilton e Valentino Rossi finalmente está marcada: o desafio entre o pentacampeão da F1 e o heptacampeão da motovelocidade acontecerá em 9 de dezembro em Valência, apurou o Motorsport.com.

A ideia vinha sendo desenvolvida há vários anos pela Monster, uma das principais patrocinadoras das equipes Mercedes e Yamaha, ‘casa’ das estrelas do esporte a motor na F1 e na MotoGP, respectivamente.

Depois de muitas conversações e acertos entre os representantes do britânico e do italiano, a corrida enfim foi agendada na pista espanhola e acontecerá uma semana após o término da temporada de F1 em Abu Dhabi.

O encontro marcará a primeira experiência de Hamilton em uma máquina da MotoGP. O britânico tem bastante experiência com motocicletas, mas nunca pilotou uma obra utilizada na categoria rainha da motovelocidade mundial.

No final do ano passado, o piloto da Mercedes passou um dia em Jerez guiando uma Yamaha do Campeonato Mundial de Superbike, com a ajuda dos pilotos de fábrica Michael van der Mark e Alex Lowes.

GALERIA: Hamilton persegue recordes de Schumacher; veja estatísticas históricas

Galeria Lista Giuseppe Farina vence a primeira corrida da F1 1 / 37 Foto de: LAT Images O italiano venceu a primeira prova da história da Fórmula 1, em 13 de maio de 1950, no autódromo de Silverstone. Farina ainda encerraria aquela temporada como campeão, desbancando grande rival, Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio vence em Mônaco e iguala Farina 2 / 37 Foto de: LAT Images Fangio não permitiu que seu companheiro de equipe estabelecesse uma hegemonia na F1. Apesar de perder o título para Farina, o argentino terminou o ano empatado em vitórias - 3x3. Time da Alfa Romeo dominou duas primeiras temporadas 3 / 37 Foto de: LAT Images Os dois primeiros da foto, Fangio e Farina, alternaram-se como maiores vitoriosos até a metade da segunda temporada, quando estavam empatados em 4x4. A rivalidade se estendeu para os títulos dos dois primeiros anos: 1x1. Alberto Ascari iguala Fangio em 1952 4 / 37 Foto de: LAT Images O italiano Ascari igualou marca estabelecida por Fangio, chegando a sua quinta vitória no GP da Inglaterra de 1952, depois disso, Ascari estabeleceria o primeiro reinado da F1. Alberto Ascari estabeleceu o primeiro reinado da F1 5 / 37 Foto de: LAT Images Em 1953, Ascari chegou à marca de 13 vitórias, recorde que imperou na categoria por 21 corridas. Naquele ano, pilotando uma Ferrari, Ascari ainda se tornaria o primeiro bicampeão da história. Com ajudinha de Musso, Fangio supera Ascari em 1955 6 / 37 Foto de: LAT Images Juan Manuael Fangio igualou o recorde de Ascari no GP da Itália em 1954 e superou a marca no início do ano seguinte, em uma corrida em sua terra natal, a Argentina. Durante a corrida, o carro de Fangio quebrou e ele pegou o de seu companheiro, Luigi Musso, para vencer a corrida, algo permitido na época. Fangio: Reinado de títulos e vitórias 7 / 37 Foto de: Maserati Media Center Em 1957, Fangio alcançou sua 24ª e última vitória na F1. Seu império só chegou ao fim 120 corridas e 13 anos depois. Jim Clark igualou Fangio em 1967 8 / 37 Foto de: Ford Motor Company O argentino foi destronado por um escocês voador. Jim Clark, em 1967, chegou às mesmas 24 vitórias no GP do México. Jim Clark estabelece novo recorde: 25 triunfos 9 / 37 Foto de: LAT Images A África do Sul, em 1968, foi palco da vitória 25 de Clark, que o isolou à frente. O bicampeão morreria no mesmo ano, em Hockenheim. Jackie Stewart ao lado de Jim Clark e Graham Hill 10 / 37 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch O reinado Clark teve duração de 5 anos (68 GPs). Curiosamente, foi derrubado por um compatriota: Jackie Stewart. O quarto reinado: Jackie Stewart 11 / 37 Foto de: Ercole Colombo Stewart, que conquistou o tricampeonato, igualou as 25 vitórias de Clark em Mônaco, em 1973, e o ultrapassou na Holanda. Jackie Stewart somou 27 vitórias 12 / 37 Foto de: LAT Images O tempo de Stewart no trono durou impressionantes 14 anos, em um total de 218 GPs. Alain Prost e Niki Lauda, ambos na McLaren em 1984 13 / 37 Foto de: LAT Images Em 1985, Niki Lauda e Alain Prost, os dois que mais se aproximavam de Stewart, terminaram o ano próximos do escocês. O austríaco fechou com 25 vitórias, empatado com Jim Clark. O francês tinha 21. Alain Prost iguala recorde de Stewart 14 / 37 Foto de: Sutton Motorsport Images Foi apenas dois anos mais tarde (1987) que Prost igualou e passou Stewart. Em Spa, o então bicampeão chegou às 27 vitórias. Um novo rei chegava ao trono em 1987: Alain Prost 15 / 37 Foto de: Sutton Motorsport Images Em Estoril, alcançou a vitória 28, transformando-se no recordista. Prost só foi batido 229 corridas depois, totalizando 14 anos de reinado. Nelson Piquet ameaçava recordes de Prost 16 / 37 Foto de: Sutton Motorsport Images Neste mesmo GP de Portugal de 87, Nelson Piquet era o brasileiro mais bem colocado. Somava 20 triunfos na ocasião. Surgia a maior ameaça a Prost: Ayrton Senna 17 / 37 Foto de: LAT Images Durante a dinastia Prost, o maior rival do francês começava a conquistar seu próprio território: Ayrton Senna. Senna foi o segundo a bater marca de Stewart 18 / 37 Foto de: Sutton Motorsport Images O brasileiro foi o segundo piloto a passar Stewart. Isso ocorreu em Interlagos, em 1991, na sua vitória de número 28. Senna ameaçava Prost, mas o francês administrava a liderança 19 / 37 Foto de: Sutton Motorsport Images Na ocasião, o ranking de vitórias tinha Prost com 44, Senna com 28 e Stewart com 27. Piquet acumulava 22 e Mansell 16. Nigel Mansell também superou marca de Stewart 20 / 37 Foto de: LAT Images O terceiro piloto a deixar Stewart para trás foi Mansell. O britânico conseguiu a vitória 28 diante da sua torcida, em Silverstone, 1992. Poucos imaginavam onde Schumacher chegaria 21 / 37 Foto de: LAT Images Meses mais tarde, ainda em 1992, um jovem promissor e que disputaria o Reinado das Pistas vencia sua primeira prova. Em Spa, Michael Schumacher terminou em primeiro. Alain Prost se aposenta como Rei 22 / 37 Foto de: Sutton Motorsport Images A temporada 1993 foi a última de Prost no grid. E foi a chance que ele teve de ampliar a hegemonia que criou. Fechou sua marca com 51 vitórias, uma delas obtida em Hockenheim. Senna ameaçava destronar Prost 23 / 37 Foto de: Sutton Motorsport Images Aquele temporada terminou com Ayrton Senna somando 41 vitórias. Era o candidato mais provável a roubar o trono de Prost. Em 1994, Senna poderia ter subido ao trono da F1 24 / 37 Foto de: XPB Images Infelizmente, o brasileiro não pôde quebrar o recorde do rival Prost. No dia 1º de maio, em Imola, faleceu após acidente na curva Tamburello. Caminho para o trono estava livre para Schumacher 25 / 37 Foto de: LAT Images Sem Prost e Senna, a Fórmula 1 via o início da construção do maior "Império" da categoria. Schumacher consolidava-se como o maior da sua geração. Em 2001, em Budapeste, o alemão igualou a marca de Prost 26 / 37 Foto de: Ferrari Media Center A partir de 2000, Schumacher e Ferrari estabeleceram nova dinastia na categoria. O alemão igualou Prost em títulos e vitórias na mesma corrida. O novo imperador chega ao Trono 27 / 37 Foto de: Ferrari Media Center A supremacia de Schumi aconteceu em Spa, no mesmo ano. O alemão alcançou o recorde de 52 vitórias na mesma pista que estreou e venceu pela primeira vez na carreira. Schumacher comemora sua vitória número 91 28 / 37 Foto de: Ferrari Media Center Após alcançar incríveis 7 títulos, Schumacher estabeleceu o novo "sarrafo" para as próximas gerações em 91 vitórias, marca considerada impossível de ser repetida. Fernando Alonso bateu Schumacher em 2005 e 2006 29 / 37 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Assim que Schumacher se aposentou, uma nova geração começou a ganhar força. Fernando Alonso foi aquele que interrompeu a hegemonia de títulos (2005 e 2006). Lewis Hamilton chegou com tudo na F1 30 / 37 Foto de: Sutton Motorsport Images Lewis Hamilton estreou no grid em 2007. Brigou pelo título já no ano de estreia. Foi campeão na temporada seguinte. Outro postulante ao trono surgia em 2007 31 / 37 Foto de: Sutton Motorsport Images Também em 2007, Sebastian Vettel fez sua primeira corrida, ainda pela BMW. No ano seguinte, estrearia como piloto regular pela Toro Rosso. Alonso foi grande, mas não chegou nem perto do trono 32 / 37 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alonso alcançou menos do que se esperava. Terminou a carreira no ano passado com 32 vitórias, uma a mais que Mansell, 9 a menos que Senna. Vettel chegou a ser visto como grande ameaça 33 / 37 Foto de: Sutton Motorsport Images Vettel, pelos anos dominantes de Red Bull, parecia ser aquele que "caçaria" o compatriota Schumacher. Após o seu tetracampeonato, aos 26 anos, já tinha 39 vitórias. Mas hoje a tarefa parece mais difícil para o alemão 34 / 37 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mas na Ferrari reduziu o ritmo. Somou mais 14 conquistas, chegando a 53 triunfos. Aos poucos, Hamilton se estabeleceu ao redor do trono 35 / 37 Foto de: Sutton Motorsport Images Enquanto Vettel sofre na Ferrari, Hamilton sobra na Mercedes. Antes de seguir para a escuderia alemã, o inglês já acumulava 21 vitórias. Um novo rei na F1? 36 / 37 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Com a Mercedes, já foram quatro títulos, com mais 62 vitórias, totalizando 82. Trono na mira 37 / 37 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images O inglês está 8 vitórias atrás de Schumacher. Se conseguir manter a média de vitórias por ano, alcançará o alemão em 2020.

Rossi, por outro lado, tem uma experiência significativa com monopostos. O ‘Doutor’ testou carros da Ferrari várias vezes no passado, tendo inclusive considerado uma mudança permanente para as quatro rodas com a Scuderia.

O italiano da Yamaha também deve competir com uma Ferrari 488 GT3 na prova de endurance de 12 Horas a ser disputada no circuito de Yas Marina no sábado seguinte à experiência com Hamilton.

GALERIA: Relembre a carreira de Rossi na MotoGP

Galeria Lista 1996 (125cc) - 9º no mundial (1 vitória), 111 pontos 1 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 (125cc) - Campeão (11 vitórias), 321 pontos 2 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 (250cc) - Vice-campeão (5 vitórias), 201 pontos 3 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998, GP de Imola (250cc) 4 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 (250cc) - Campeão (9 vitórias), 309 pontos 5 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999, GP da Itália (250cc) 6 / 36 Foto de: Aprilia Racing 1999, GP de Imola (250cc) 7 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Vice-campeão (2 vitórias), 209 pontos 8 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Campeão (11 vitórias), 325 pontos 9 / 36 Foto de: Marlboro Yamaha Team 2001, GP da Itália 10 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Campeão (11 vitórias), 355 pontos 11 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Campeão (9 vitórias), 357 pontos 12 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003, GP de Valência 13 / 36 Foto de: Richard Sloop 2004 - Campeão (9 vitórias), 304 pontos 14 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Campeão (11 vitórias), 367 pontos 15 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP dos EUA 16 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP de Valência 17 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Vice-campeão (5 vitórias), 247 pontos 18 / 36 Foto de: Camel Media Service 2007 - 3º no mundial (4 vitórias), 241 pontos 19 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Holanda 20 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Austrália 21 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Campeão (9 vitórias), 373 pontos 22 / 36 Foto de: Bob Heathcote 2008, GP da Catalunha 23 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Campeão (6 vitórias), 306 pontos 24 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2009, GP de Portugal 25 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - 3º no mundial (2 vitórias), 233 pontos 26 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2010, GP dos EUA e de Indianápolis 27 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - 7º no mundial (0 vitórias), 139 pontos 28 / 36 Foto de: Ducati Corse 2012 - 6º no mundial (0 vitórias), 163 pontos 29 / 36 Foto de: Ducati Corse 2013 - 4º no mundial (1 vitória), 237 pontos 30 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Vice-campeão (2 vitórias), 295 pontos 31 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Vice-campeão (4 vitórias), 325 pontos 32 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Vice-campeão (2 vitórias), 249 pontos 33 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2017 - 5º no mundial (1 vitória), 208 pontos 34 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - 3º no mundial (0 vitórias), 198 pontos 35 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - 6º no mundial (em andamento) 36 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.