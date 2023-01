Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 revisará os regulamentos para suas unidades de potência híbridas V6 em 2026, colocando maior ênfase na energia elétrica e nos combustíveis sustentáveis como parte do esforço da série para se tornar neutra em carbono até 2030.

Os planos já trouxeram com sucesso o Grupo Volkswagen para a categoria através da Audi, que entrará em 2026 como fornecedora de motores. Sua marca irmã, a Porsche, continua interessada em fabricar um motor de F1 apesar de ver sua parceria planejada com a Red Bull fracassar.

A F1 permanece em negociações com várias partes interessadas sobre ingressar no grid no futuro. A Andretti Global já declarou seu plano de estabelecer uma equipe trabalhando com a gigante automotiva americana General Motors por meio de sua marca Cadillac, embora isso não envolva um fornecimento inicial de motor.

No passado, um dos maiores obstáculos enfrentados pelos fabricantes que desejavam entrar na F1 como fornecedores de motores era o desafio de alcançar os que já estavam no grid. Isso foi visto de forma mais severa com a Honda, que ingressou na categoria um ano depois que as unidades de potência híbridas V6 foram introduzidas e lutou por desempenho e confiabilidade por várias temporadas.

Falando na Autosport International em Birmingham no sábado, o diretor técnico da F1 Pat Symonds disse que garantir que haja igualdade de condições para os novos fabricantes de motores é um dos principais objetivos das novas regras de motores.

“Definimos muitos objetivos de alto nível com os novos regulamentos e um deles para a unidade de potência de 2026 será nivelar o campo de jogo para os recém-chegados”, explicou Symonds. “A combustão em um motor de Fórmula 1 atual é muito diferente da combustão no que eu chamaria de convencional. É quase um diesel movido a gasolina. É uma combustão muito complexa."

“Não é algo em que, se você projeta motores de corrida há anos e, de repente, recebe a tarefa de um motor de F1, é bem diferente. Então, queríamos nivelar um pouco o campo de jogo, porque conseguir pessoas como Audi e Porsche, Cadillac levantou a cabeça, há outros que não vou citar - isso não é uma coisa ruim. É muito bom ter esses nomes no esporte.”

Mohammed bin Sulayem, President, FIA with Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O interesse debatido de novos fabricantes coincidiu com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, movendo-se para iniciar o processo de expansão do grid além de suas dez equipes existentes. Andretti tem sido a parte mais vocal, mas o ceticismo permanece dentro do paddock sobre seus planos de entrada e o que isso traria para o grid.

Symonds disse que receberia novas equipes e adicionaria mais carros ao grid, desde que agregassem valor à F1.

“Não faz mal ter mais carros, desde que sejam de qualidade”, disse ele. “Não queremos voltar para a HRT de 2011 ou seja lá o que for."

"O esporte é um sucesso incrível no momento. É bem sucedido como é. Não é de admirar que as pessoas queiram se envolver, porque transformamos o esporte nos últimos cinco anos de um centro de custo para um centro de lucro e isso é algo e tanto. Portanto, não estou surpreso que eles queiram se envolver.”

VÍDEO: Como novo chefe pode tirar Williams do buraco Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music