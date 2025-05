F1: Estátua de Senna em Ímola é limpa para 31 anos do 1º de maio

A estátua de Ayrton Senna em Ímola, feita por Stefano Pierotti, foi inaugurada em 1997. Depois de 28 anos, outro artista, Alessandro Rasponi, junto de Mauro Bandini, decidiu limpar o monumento para dar-lhe um novo brilho na esteira dos 31 anos do 1º de maio de 1994, data que marca o trágico acidente do brasileiro no GP de San Marino de Fórmula 1.

O monumento é um ponto de peregrinação para os fãs de automobilismo que chegam a Ímola vindos de todas as partes do mundo. A estátua de bronze de Senna está localizada no parque Acque Minerali, com vista para a Curva do Tamburello, onde o tricampeão bateu durante a 7ª volta, quando sua coluna de direção quebrou e perfurou a cabeça por um braço de suspensão que penetrou no capacete entre a concha e a viseira.

A obra é do artista Stefano Pierotti e nos mostra um Ayrton sentado em uma pedra memorial que parece estar esperando pelos fãs que, mais de trinta anos depois, ainda o homenageiam como se ele nunca tivesse morrido.

O mais recente admirador é Kimi Antonelli, piloto prodígio da Mercedes. De Senna, ele só ouviu histórias, viu vídeos, mas é jovem demais para tê-lo visto na pista. No entanto, o jovem italiano queria o #12 no carro, o mesmo número do brasileiro em sua primeira vitória com a Lotus 97T.

A estátua, concluída na fundição de arte Del Chiaro, em Pietrasanta, foi inaugurada em 26 de abril de 1997. O crédito pela ação de limpeza deve ser dado aos membros da 'Tifoseria' (ou torcida) Ayrton Senna Italia.

Rasponi limpa cuidadosamente a estátua de Senna no Parque Acque Minerali

Alessandro Rasponi e Mauro Bandini, devidamente autorizados pela Prefeitura de Ímola, se encarregaram de restaurar o brilho da estátua, que estava começando a sentir os efeitos da exposição ao ar livre.

Alessandro é um conceituado artista de Modena que tem dedicado boa parte de suas criações ao brasileiro: é curioso, tanto quanto qualificativo, que um pintor tenha dedicado seu tempo livre a restaurar a estátua de um colega em todo o seu esplendor. Mas é Ayrton e, portanto, esse ato voluntário e gratuito, juntamente com seu amigo Bandini, é explicado.

São dois personagens caprichosos, que alguém chegou a chamar de "loucos", por sua capacidade de interpretar a paixão por Senna e saber transferi-la principalmente para os jovens, deixando marcas e testemunhos profundos.

ÁLEX MÁRQUEZ DESENCANTA, Marc CAI e QUARTARARO BRILHA em Jerez! Diogo Moreira 4º na Moto2 | E PECCO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ÁLEX vence, QUARTARARO brilha, PECCO apagado e MARC cai de novo: o INSANO GP da Espanha de MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!