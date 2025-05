Relembre como era a Fórmula 1 no último Conclave, em 2013

O mundo está prestes a viver mais um Conclave na história. A última vez que a eleição para o principal cargo da igreja católica aconteceu foi em 2013, há 12 anos, quando o argentino Jorge Bergoglio virou Papa Francisco. Mas você sabe como era a Fórmula 1 naquela época?

Em 2013, a principal categoria do automobilismo não era como estamos acostumados atualmente. O grid era composto por 11 equipes, totalizando 22 pilotos. As unidades de potência se despediam do V8 para entrar na era híbrida no ano seguinte.

Sebastian Vettel conquistava o tetracampeonato. Naquela temporada, ele venceu 13 das 19 corridas disputadas. Os outros triunfos foram de Fernando Alonso com duas vitórias, Lewis Hamilton, uma vitória, Kimi Raikkonen com uma e Nico Rosberg com duas. Alonso foi o vice-campeão e Mark Webber completou o 'pódio'. No campeonato de construtores, a Red Bull se sagrou campeã com 595 pontos.

Calendário temporada 2013

Etapa GP 1 GP da Austrália 2 GP da Malásia 3 GP da China 4 GP do Bahrein 5 GP da Espanha 6 GP de Mônaco 7 GP do Canadá 8 GP do Reino Unido 9 GP da Alemanha 10 GP da Hungria 11 GP da Bélgica 12 GP da Itália 13 GP de Singapura 14 GP da Coreia do Sul 15 GP do Japão 16 GP da Índia 17 GP de Abu Dhabi 18 GP dos Estados Unidos 19 GP do Brasil

O mundial de 2013 contava apenas com 19 etapas: Austrália era o palco da abertura, o GP da Malásia ainda existia, assim como a prova na Coreia do Sul. O encerramento do campeonato acontecia no Brasil e não em Abu Dhabi.

Grid da temporada 2013

1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 2 Fernando Alonso Ferrari 3 Mark Webber Red Bull Racing 4 Lewis Hamilton Mercedes 5 Kimi Räikkönen Lotus 6 Nico Rosberg Mercedes 7 Romain Grosjean Lotus 8 Felipe Massa Ferrari 9 Jenson Button McLaren 10 Nico Hülkenberg Sauber 11 Sergio Pérez McLaren 12 Paul di Resta Force India 13 Adrian Sutil Force India 14 Daniel Ricciardo Toro Rosso 15 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 16 Esteban Gutiérrez Sauber 17 Valtteri Bottas Williams 18 Pastor Maldonado Williams 19 Jules Bianchi Marussia 20 Charles Pic Caterham 21 Heikki Kovalainen Lotus 22 Giedo van der Garde Caterham 23 Max Chilton Marussia

Atualmente, apenas Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Nico Hulkenberg continuam no grid. As equipes Marussia e Caterham deixaram de existir. A Lotus se tornou Renault e, posteriormente, Alpine, e a Force India é o que conhecemos atualmente como Aston Martin, assim como Toro Rosso hoje é chamada de RB. A Haas só foi fundada em 2016.

Onde estavam alguns dos atuais pilotos?

O atual tetracampeão Max Verstappen ainda estava disputando campeonatos de kart. Em 2013, ele brigou pelo título do Campeonato Mundial de KZ com Charles Leclerc, um ano depois de protagonizarem um dos 'memes' mais virais do esporte a motor.

Já Lando Norris, competiu na classe KF-Junior e venceu o Campeonato Europeu CIK-FIA, a Supercopa Internacional CIK-FIA e a WSK Euro Series. O atual líder da temporada 2025 Oscar Piastri também trilhava o mesmo caminho, se tornando profissional no kart um ano depois, em 2014.

Os novatos deste ano (Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Oliver Bearman, Jack Doohan e Liam Lawson) estavam todos iniciando as respectivas carreiras em 2013.

