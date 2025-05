"Às vezes, tenho desculpas para as coisas, nunca me orgulho de usar nenhuma delas - e 95% das vezes acho que posso fazer um trabalho melhor, não importa o que tenha sido". Essas palavras de Lando Norris - em entrevista ao site oficial da Fórmula 1, realizada antes do GP do Japão e publicada na terça-feira (29) - adquiriram ainda mais ressonância, dada a turbulência nesse período de um mês.

Três etapas, três fracassos evidentes em conquistar o máximo de pontos disponíveis. Está totalmente de acordo com a perspectiva de um introvertido confesso que ele está em um estado contínuo de reflexão, chegando ao topo da fila de seus muitos críticos para ser o primeiro a dissecar suas falhas percebidas.

Alguns consideram essa tendência à autocrítica ferrenha como uma fraqueza, mas, para os esportistas de elite, o que importa é o que funciona. Encontrar o que funciona é, obviamente, parte da jornada.

Os pilotos que chegam à F1 antes dos 20 anos de idade amadurecem perante os olhares do público, com todas as pressões, o escrutínio e as distrações de diversos seguidores. Jenson Button estava em sua sétima temporada na F1 antes de registrar sua primeira vitória - e os dois anos e meio seguintes permaneceram sem triunfos até que ele aproveitou seu momento em 2009.

Button tinha 20 anos quando fez sua estreia na F1 na Austrália em 2000. Na época, ele era o piloto britânico mais jovem de todos os tempos a começar um GP e foi alvo de níveis ridículos de empolgação, pois essa ainda era a era do "novo garoto".

O jovem britânico adornava as capas de revistas masculinas, bem como títulos especializados e, é claro, os jornais. Button desfrutou visivelmente das armadilhas da fama, apenas para aprender, por meio de uma amarga experiência, que quando as pessoas que estão sob os olhos do público não atendem às expectativas, a adulação pode se transformar em desdém com uma rapidez impressionante.

Lando Norris, da McLaren, e George Russell, da Williams Racing Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A trajetória da carreira de Norris foi ligeiramente diferente, pois ele chegou à F1 como um dos vários pilotos britânicos e, portanto, foi dispensado do fardo de carregar as esperanças de uma nação enquanto trabalhava com uma série de carros não competitivos. Mas agora as expectativas mudaram: A F1 é um esporte mais global do que nunca, devido ao "efeito Netflix", e o perfil e o apelo dos pilotos são menos distantes do que antes.

Além disso, Norris conquistou sua primeira vitória em um GP em Miami no ano passado em um cenário de cansaço crescente com um longo período de domínio da Red Bull e de seu amigo - agora rival - Max Verstappen. Ele se viu no papel de desafiante pelo título - algo que pareceu pegar até mesmo sua própria equipe de surpresa, pois ela demorou muito para apoiá-lo com todo o seu peso.

Agora, a McLaren tem o carro mais rápido do grid, embora um carro com falhas que tornam esse desempenho ocasionalmente problemático de acessar - se não com o mesmo nível de dificuldade que o RB21 da Red Bull apresenta aos seus pilotos.

Mas, embora Norris sempre tenha levado vantagem sobre o companheiro de equipe Oscar Piastri em termos de ritmo de corrida, fazer a volta de classificação perfeita está se mostrando problemático em uma temporada em que as margens entre os carros líderes em ritmo de volta única estão menores do que antes.

Todo mundo comete erros

Isso é interessante porque Verstappen, que tinha apenas 17 anos de idade quando chegou à F1, também teve uma ascensão à grandeza repleta de erros. A passagem do tempo e os quatro campeonatos mundiais simplesmente os tornaram manchas menores no espelho retrovisor.

É surpreendente pensar nisso agora, mas na Hungria, em 2017, Verstappen pediu desculpas publicamente a seu então companheiro de equipe Daniel Ricciardo por tirá-lo da corrida na primeira volta. Um ano depois, a 'imagem' de responsabilidade ficou um pouco mais suja (pelo menos no que diz respeito aos chefões da equipe) quando o jovem piloto tirou os dois da pista em Baku.

No GP dos EUA de 2017, Verstappen catalogou suas próprias falhas na classificação para as equipes de TV após a sessão, descrevendo-a como a pior do ano. Em Mônaco, em 2018, ele estava em lágrimas - de acordo com Helmut Marko - depois de bater a roda dianteira direita contra a barreira interna na saída da seção da piscina; os danos o deixaram de fora de uma sessão de classificação em que Ricciardo colocou seu carro na pole.

Esse foi apenas um dos vários momentos de confusão no início da temporada de 2018, juntamente com a batida em Baku, os embates com Lewis Hamilton e Sebastian Vettel no Bahrein e na China e um giro na Austrália.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB14, e Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14, batem Foto de: Sutton Images

Agora é história antiga, é claro, mas ainda assim instrutiva no contexto. "Sempre fui muito duro comigo mesmo", disse Norris na entrevista ao formula1.com, "porque nunca fui duro com ninguém... Nunca fui duro com minha equipe, meus mecânicos, o carro, a configuração. Sempre me dediquei mais a mim mesmo do que a qualquer outra pessoa, digamos, e isso me transformou na pessoa que sou".

"Acho que há prós e contras nesse tipo de mentalidade... Muito disso tem sido bom, porque me faz trabalhar em mim mesmo, e acho que sou muito bom em me entender e descobrir por que isso foi bom e aquilo não foi bom, mas há o lado negativo de, às vezes, ser muito negativo consigo mesmo e entrar nesse mundinho ruim".

O que é fascinante na batalha entre Verstappen e Norris - deixando de lado a possível batalha entre o britânico e Piastri por enquanto - é a extensão em que seus desafios se sobrepõem, enquanto suas diferentes mentalidades ditam uma perspectiva diferente do cenário.

Para Verstappen, o carro é o problema e a equipe precisa melhorá-lo. A Red Bull apontou problemas de correlação com suas ferramentas de simulação, e esse ar de incerteza está estampado nas oscilações de desempenho do RB21 em diferentes locais e condições de corrida. A posição de Verstappen é, portanto, compreensível.

O MCL39 é mais consistente de um circuito para outro, mas também tem vícios que a equipe está apenas começando a entender. Norris se vê como parte do problema, pois está tentando adaptar seu estilo de pilotagem para contornar a imprevisibilidade do carro no limite, e esse processo de pensamento acrescenta uma inércia cara às suas entradas de controle.

Entendendo onde está o problema

Como explicou o chefe de equipe, Andrea Stella, após o GP da Arábia Saudita, onde Norris bateu no Q3 e teve que largar do 10º lugar no grid, a McLaren está desenvolvendo um entendimento de onde está o problema e como mitigá-lo.

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Estava tudo pronto para um fim de semana muito forte", disse Stella, "mas acho que no Q3, quando Lando tenta extrair mais alguns milissegundos do carro, o que vemos - e acho que estamos começando a ver isso ainda melhor nos dados, em termos de identificação do que está acontecendo - o carro não responde como ele espera".

"Esse é um comportamento que o surpreende. De certa forma, é bastante episódico... e é um episódio que, na minha opinião, começa com alguns dos trabalhos que fizemos no carro".

"Isso tornou o carro mais rápido no geral, mas acho que tirou algo de Lando em termos de previsibilidade do carro quando ele o leva ao limite".

A opinião de Stella é que o MCL39 tem altos níveis de aderência - devido ao trabalho feito na dinâmica da aerodinâmica e da suspensão - mas a mudança do pico de aderência quando os pilotos atingem o limite é muito abrupta. O desenvolvimento pode suavizar essa borda, mas, até certo ponto, Norris precisa aprender a conviver com ela.

"Há muita aderência, mas depois a aderência desaparece", disse ele. "Você vai 1km/h mais rápido e a aderência desaparece".

"Essa transição parece ser bastante brusca, e o feedback que você recebe do carro em termos de compreensão e inclinação nesse limite é relativamente insensível. Acho que é nesse ponto que os pilotos quase precisam adivinhar como o carro se comportará, e não há muita informação e dicas vindas do carro".

Se Piastri é melhor nessa "adivinhação" - ou se simplesmente não está buscando tão desesperadamente aquele quilômetro a mais por hora - é um tópico que Stella naturalmente não está disposta a trazer para o domínio público.

Dada a direção da aventura na temporada de 2025, Norris precisa entender se quiser apagar os erros que o estão impedindo.

ÁLEX MÁRQUEZ DESENCANTA, Marc CAI e QUARTARARO BRILHA em Jerez! Diogo Moreira 4º na Moto2 | E PECCO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ÁLEX vence, QUARTARARO brilha, PECCO apagado e MARC cai de novo: o INSANO GP da Espanha de MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!