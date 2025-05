F1: Leclerc compara seu estilo de pilotagem ao de Hamilton

Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1 da Ferrari, ficou satisfeito com o fato de que ele e o companheiro de equipe Lewis Hamilton têm um estilo de pilotagem muito semelhante e que o desenvolvimento do carro seguirá na mesma direção.

O monegasco disse em várias ocasiões que está ansioso para igualar o ritmo do heptacampeão e está bastante satisfeito, já que a única vez em que foi mais lento que Hamilton nos cinco primeiros finais de semana de corrida talvez tenha sido na China. Leclerc também está feliz por estar exigindo o mesmo do carro que Hamilton.

"O estilo de pilotagem é muito importante", disse Leclerc à mídia, incluindo o RacingNews365, quando perguntado sobre a dirigibilidade da Ferrari. "Sinto que você tem liberdade mais do que suficiente na configuração do carro para adaptá-lo ao estilo de pilotagem de alguém".

"É sempre um pouco mais útil empurrar na mesma direção porque você espera o mesmo do carro", disse Leclerc, que acredita que o estilo de Hamilton é muito semelhante ao seu. "Com Lewis, fiquei realmente surpreso com a semelhança com que abordamos as curvas na entrada da curva".

"Não quero me comparar com outros pilotos, mas quando Lewis apareceu, eu não esperava isso e nós dois somos bastante agressivos na entrada da curva, o que significa que certamente exigimos o mesmo do carro".

Leclerc está atualmente em quinto lugar na classificação individual de pontos, com 47 pontos, enquanto Hamilton é apenas o sétimo, com 31 pontos ganhos.

Enquanto isso, a Ferrari exibiu um novo uniforme branco para a equipe. Lewis Hamilton e Charles Leclerc revelaram imediatamente o que estarão vestindo em Miami.

ÁLEX MÁRQUEZ DESENCANTA, Marc CAI e QUARTARARO BRILHA em Jerez! Diogo Moreira 4º na Moto2 | E PECCO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ÁLEX vence, QUARTARARO brilha, PECCO apagado e MARC cai de novo: o INSANO GP da Espanha de MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!