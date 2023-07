F1: Ex-chefe da Force India, Bob Fernley morre aos 70 anos

O ex-chefe da Force India, Robert Fernley, morreu aos 70 anos. Membro próximo de Vijay Mallya, ele ocupou o cargo na equipe de Silverstone desde sua primeira temporada sob o nome Force India em 2008 até o verão de 2018, quando Lawrence Stroll comprou os ativos da empresa e a relançou como Racing Point.

Nascido em Stockport, Fernley teve um envolvimento inicial com a F1 por meio da equipe Ensign no início dos anos 1980, ajudando seu amigo Jim Crawford a conquistar o título do campeonato britânico de 1982.

A dupla então mudou-se para a categoria CanAm, em que Crawford terminou como vice-campeão em 1983 e 1984.

Fernley também esteve envolvido com os esforços da Indy na década de 1980, incluindo comandar a equipe Canadian Tire com Jacques Villeneuve Sr, e a entrada de Mike Curb para Ed Pimm nas 500 Milhas de Indianápolis de 1986.

Ele então trabalhou fora das corridas por muitos anos, com um projeto envolvendo a introdução da tecnologia de fibra de carbono no programa espacial chinês e outro na indústria pesqueira dinamarquesa. Ele também estava envolvido no negócio de hotelaria.

Foi sua estreita amizade com Mallya que o trouxe de volta ao automobilismo internacional depois que o empresário indiano comprou a antiga equipe Spyker no final de 2007.

Em essência, Fernley serviu como olhos e ouvidos de Mallya na pista e na fábrica de Silverstone. Ele foi o grande responsável pelas negociações da equipe com a FIA, a organização da Fórmula 1 e a mídia.

A Force India terminou em 10º lugar no campeonato mundial em sua primeira temporada com motor Ferrari em 2008, antes de firmar uma nova parceria com a Mercedes no ano seguinte. A pole position para Giancarlo Fisichella no GP da Bélgica de 2009 foi um destaque inicial, com o italiano terminando a corrida em segundo lugar.

Outros pilotos da equipe ao longo de sua década de existência foram Tonio Liuzzi, Adrian Sutil, Paul di Resta, Nico Hulkenberg, Sergio Pérez e Esteban Ocon, enquanto George Russell conduziu seus primeiros testes de F1 e TL1 com a equipe.

Sob o comando de Fernley e do diretor de operações Otmar Szafnauer, a equipe fez um progresso constante e superou os rivais com orçamentos maiores, alcançando o quinto lugar em 2015 e depois conquistando o quarto lugar em 2016 e 2017.

No entanto, o financiamento estava ficando cada vez mais apertado e com Mallya envolvido em problemas legais em seu país natal, a equipe chegou a um ponto de crise no verão de 2018.

A equipe entrou em recuperação judicial e durante as férias de verão, após o GP da Hungria, quando Stroll adquiriu os ativos e a relançou como Racing Point, o envolvimento de Fernley terminou imediatamente.

Em 2019, Fernley fez um retorno inesperado a Indianápolis, tendo sido contratado pela McLaren para supervisionar sua entrada nas 500 Milhas com Fernando Alonso. Infelizmente, não foi um empreendimento bem-sucedido e o espanhol não conseguiu se classificar.

Mais tarde, Fernley teve um período como chefe da comissão de monopostos da FIA, tendo substituído Stefano Domenicali no cargo. Ele foi sucedido pelo ex-chefe da equipe de F1, Giancarlo Minardi, em 2022.

Fernley também estava envolvido na promoção de jovens talentos de engenharia por meio de uma associação com o National Center for Motorsport Engineering da Universidade de Bolton. Em 2019, o estabelecimento concedeu-lhe o título de doutor honorário por serviços prestados à engenharia.

Com a ajuda de alunos, Fernley também guiou um Ensign N180B de 1981 em eventos históricos. O três vezes vencedor da corrida de F1, Johnny Herbert, estava entre os pilotos.

Falando ao Motorsport.com após a notícia da morte de Fernley, o atual chefe da equipe Alpine F1, Szafnauer, prestou homenagem a seu ex-colega.

"Fiquei triste ao ouvir a notícia de Vijay e minhas sinceras condolências à sua família", disse o americano.

“Quando Vijay não podia ficar tanto tempo com a equipe por causa de seus negócios e interesses, Bob sempre nos dizia o que Vijay desejaria em determinadas situações, o que era muito útil.

“Ele permitiu que o resto da organização se concentrasse no trabalho de corrida, melhorando o carro, contratando pessoas, e ele lidava com toda a política. Esse foi realmente seu maior papel e sua maior contribuição.

“Ele ainda era um homem relativamente jovem e estou chocado. Nossa comunidade de corridas perdeu um cara bom”.

