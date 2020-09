Depois de uma longa novela em 2020, a Racing Point encerrou eternos rumores na Fórmula 1 e confirmou a contratação de Sebastian Vettel para 2021. Com isso, a futura Aston Martin será representada por um tetracampeão em sua nova empreitada na F1.

O alemão sairá da tradicional Ferrari para liderar um projeto ambicioso na categoria máxima do automobilismo mundial. Além de ter o apoio da montadora britânica no ano que vem, o time de Silverstone seguirá com os investimentos de Lawrence Stroll e companhia em 2021.

Mas o que já se sabe em relação ao que a Racing Point/Aston Martin apresentará no próximo campeonato? É o que o Motorsport.com explica neste especial, que também relembra a origem da equipe pela qual Vettel correrá na temporada que vem.

Companheiro de equipe

Lance Stroll, Racing Point Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A permanência do canadense Lance Stroll em 2021 ainda não foi anunciada de forma oficial, mas já se sabe que o 'filho do dono' segue na equipe no ano que vem. No último fim de semana, o piloto completou o pódio do GP da Itália.

Stroll também já ficou em terceiro em uma outra ocasião: no GP do Azerbaijão de 2017. Na época, ele corria pela Williams, na qual ficou até o fim de 2018. No ano seguinte, foi para a Racing Point. Sua melhor posição de largada foi um segundo lugar, na Itália, há três anos.

Parceria técnica com a Mercedes

Mercedes logo Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

A Racing Point tem parceria técnica com a Mercedes, que fornece peças e motores, desde 2018. Na prática, o acordo é ainda mais antigo, já que a montadora germânica equipava o carro da Force India, antecessora do time rosa, desde 2009. Assim, as unidades de potência alemãs devem igualmente impulsionar a Aston Martin, que já usou os motores da Mercedes em outras categorias e até em carros de rua.

Além disso, a montadora germânica é acionista da marca britânica. Aliás, o comandante das Flechas de Prata na F1, o austríaco Toto Wolff, é outro detentor de 'fatias' da tradicional fabricante inglesa. Sem contar com Lawrence Stroll, claro.

'Time de fábrica'

Aston Martin logo Photo by: Alexander Trienitz

Apesar dos laços com a Mercedes, o 'fator Aston Martin' muda o time da Grã-Bretanha de patamar. Entretanto, não será a 'primeira vez' da histórica montadora na elite do esporte a motor mundial.

Com motores e chassis próprios, a equipe da Inglaterra participou de corridas esporádicas em algumas corridas da F1 entre 1959 e 1960 e teve dois sextos lugares do britânico Roy Salvadori como melhores resultados. Um deles foi justamente em Silverstone, no ano de estreia.

Assim, a Aston Martin voltará à F1 depois de praticamente seis décadas 'distante' da categoria. 'Distante' em partes, já que, por questões de marketing, a marca está no nome da Red Bull desde 2016. Agora, porém, o envolvimento com a F1 terá outro nível. Bom para Vettel...

A origem da Racing Point/Aston Martin

Damon Hill, Jordan Photo by: Sutton Images

Lawrence Stroll 'criou' a Racing Point no meio de 2018, quando liderou o consórcio de investidores que comprou a Force India. Na época, o time havia declarado falência. Até o fim daquele ano, a equipe se chamou Racing Point Force India. Depois, só Racing Point.

Entretanto, a história é mais antiga. Antes de ser comprada pelo indiano Vijay Mallya, a equipe se chamou Spyker e tinha bandeira holandesa em 2007. Na temporada anterior, atendia por Midland e representava a Rússia.

A verdadeira origem, porém, é anglófona. O surgimento da futura Aston Martin remonta à irlandesa Jordan, que marcou na época na F1 entre 1991 e 2005, com direito a ídolos brasileiros e campeões mundiais entre seus pilotos.

Entre eles, o heptacampeão Michael Schumacher. O alemão fez sua estreia na categoria pela Jordan no GP da Bélgica de 1991 e foi tão bem que logo assinou com a Benetton. Além de Schumi, seu rival Damon Hill, campeão de 1996 com a Williams

O britânico correu pelo time de Eddie Jordan entre 1998 e 1999 e deu à equipe irlandesa sua primeira vitória na F1 no tumultuado GP da Bélgica de 1998. Os outros vencedores da escuderia foram o alemão Heinz-Harald Frentzen e o italiano Giancarlo Fisichella, que triunfou em São Paulo em 2003. Falando em Brasil, a Jordan contou com Rubens Barrichello, Mauricio Gugelmin, Ricardo Zonta e Roberto 'Pupo' Moreno como pilotos.

De Jordan a Racing Point, veja todos os carros do time na F1 (visualização em lista):

Galeria Lista Michael Schumacher, Jordan, 1991 1 / 31 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Mauricio Gugelmin, Jordan, 1992 2 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Marco Apicella, Jordan, 1993 3 / 31 Foto de: LAT Images Rubens Barrichello, Jordan, 1994 4 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Rubens Barrichello, Jordan, 1995 5 / 31 Foto de: LAT Images Rubens Barrichello, Jordan, 1996 6 / 31 Foto de: LAT Images Giancarlo Fisichella, Jordan, 1997 7 / 31 Foto de: LAT Images Ralf Schumacher, Jordan, 1998 8 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Heinz-Harald Frentzen, Jordan, 1999 9 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Heinz-Harald Frentzen, Jordan, 2000 10 / 31 Foto de: LAT Images Heinz-Harald Frentzen, Jordan, 2000 11 / 31 Foto de: XPB Images Giancarlo Fisichella, Jordan, 2000 12 / 31 Foto de: XPB Images Jarno Trulli, Jordan, 2001 13 / 31 Foto de: LAT Images Takuma Sato, Jordan, 2002 14 / 31 Foto de: LAT Images Giancarlo Fisichella, Jordan, 2003 15 / 31 Foto de: LAT Images Giorgio Pantano, Jordan, 2004 16 / 31 Foto de: LAT Images Narain Karthikeyan, Jordan, 2005 17 / 31 Foto de: LAT Images Midland, 2006; Pilotos: Tiago Monteiro e Christijan Albers 18 / 31 Foto de: XPB Images Últimos três GPs da temporada já disputados como Spyker MF1 Racing Spyker, 2007; Pilotos: Christijan Albers, Adrian Sutil, Markus Winkelhock e Sakon Yamamoto 19 / 31 Foto de: Crash Media Group Ltd. Adrian Sutil, Force India, 2008 20 / 31 Foto de: James Moy Adrian Sutil, Force India, 2009 21 / 31 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Adrian Sutil, Force India, 2010 22 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Adrian Sutil, Force India, 2011 23 / 31 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Nico Hulkenberg, Force India, 2012 24 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Paul di Resta, Force India, 2013 25 / 31 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Sahara Force India, 2014 26 / 31 Foto de: XPB Images Nico Hulkenberg, Sahara Force India, 2015 27 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Force India, 2016 28 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Sergio Pérez, Force India, 2017 29 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Lance Stroll, Force India/Racing Point, 2018 30 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, 2019 31 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

