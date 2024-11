Gabriel Bortoleto foi anunciado pela Sauber como o companheiro de equipe de Nico Hulkenberg na temporada 2025 da Fórmula 1, decisão que agradou quase todo mundo. O ex-chefe da RB Franz Tost foi contra a promoção do brasileiro.

Tost, que ficou à frente da RB - equipe irmã da Red Bull - até sair do time na temporada passada para dar lugar a Laurent Mekies, não 'curtiu' a contratação do brasileiro, atual líder da Fórmula 2. Apesar de reconhecer as qualidades de Bortoleto, Franz achou a decisão da Sauber "extremamente infeliz" e usou Oliver Bearman e Franco Colapinto para exemplificar.

“Oliver Bearman saiu da pista com frequência e parecia sobrecarregado [em Interlagos]. Franco Colapinto teve dois acidentes graves [no Brasil]. Isso custou milhões para a Williams. Do ponto de vista político, também seria uma decisão extremamente infeliz (escolher Bortoleto)”, disse Tost para o F1 Insider.

Mesmo com Gabriel tendo vencido a Fórmula 3 e ser o 'ponteiro' da F2, Franz Tost não reconheceu o currículo do brasileiro e declarou que o alemão Mick Schumacher seria a melhor opção para o time suíço - Schumacher que pilotou pela Haas por dois anos, mas acabou sendo substituído por Nico Hulkenberg.

“Mick ainda é jovem e venceu as duas principais categorias de base, algo que Bortoleto ainda não alcançou. Além disso, ele é muito rápido, melhorou constantemente durante seus dois anos com a Haas e agora, em seu papel como piloto de testes, tem muita experiência em quilometragem com os carros atuais da Fórmula 1”, finalizou.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!