A McLaren teve um fim de semana difícil no GP de São Paulo, principalmente por conta de toda a chuva que mudou toda a programação da Fórmula 1 em território brasileiro. Agora, o chefe da equipe, Andrea Stella, sublinhou quais são os focos do time para as últimas três corridas do ano.

Em São Paulo, Lando Norris terminou a corrida como sexto colocado, após largar da pole, enquanto Max Verstappen foi o primeiro a cruzar a linha de chegada depois de sair de 17°.

A equipe tomou a decisão de parar para fazer a troca de pneus por conta da forte chuva poucas voltas antes da bandeira vermelha ser acionada e os pilotos que ainda não tinham feito um pit stop ganharam uma para 'gratuita'.

Apesar dos erros cometidos pelo piloto, Stella defende que o time também não conseguiu fazer o suficiente para ter um resultado melhor.

"Se olharmos para o Lando, o maior foco tem que ser o fato dele ter escapado da pista, o que nos custou algumas posições", disse o chefe ao RacingNews365.

"Nós tivemos problemas com ambos os pilotos, incluindo a classificação".

"No Q3, Oscar [Piastri] não conseguiu fazer uma boa volta porque ele travou nas duas tentativas na Curva 1".

"Então, enquanto falamos sobre os pilotos, como timos, nós temos que admitir que não demos aos pilotos um material bom o suficiente para lidar com o tempo ruim".

Importante lembrar que diferentes pilotos tiveram problemas com seus carros na chuva.

Foco é terminar todas as corridas com os dois carros

A chuva que caiu copiosamente no traçado de São Paulo, desafiou os pilotos ao extremo, inclusive alguns que ainda não tinham pilotado sob condições exigentes.

Enquanto muitos questionaram porque a McLaren não arriscou mais, Stella oferece uma explicação simples: eles querem evitar a qualquer custo um DNF.

No momento, a equipe está na liderança da tabela de construtores, mas está sendo caçada pela Ferrari. Tentando evitar ser ultrapassada, a McLaren não quer arriscar demais, principalmente por a diferença de pontos é de apenas 36.

"Julgo isso pelo fato de que a mensagem para ambos os pilotos foi: 'Vamos terminar a corrida'".

"Precisamos terminar a corrida porque em corridas como essa é fácil ter um problema que te tira da corrida, é um DNF e dá zero pontos".

"Considerando o que estamos lutando no momento, é isso que queríamos evitar, e quero elogiar o fato de ambos os pilotos terem alcançado esse objetivo".

