A tão aguardada contratação de Gabriel Bortoleto pela Sauber segue dando o que falar e, dessa vez, foi Ralf Schumacher que ofereceu sua visão sobre a chegada do brasileiro à Fórmula 1.

Para o irmão do heptacampeão Michael Schumacher, o caminho feito por Bortoleto é muito parecido com o de Oscar Piastri, que atualmente ocupa uma das vagas da McLaren. O australiano venceu a Fórmula 3 e a Fórmula 2, logo subindo para se tornar piloto reserva da Alpine.

Agora, o brasileiro caminha para fazer o mesmo trajeto, mas sem a pequena pausa de um ano aguardando uma vaga. Importante ressaltar que Gabriel ainda não venceu a F2, mas é o líder e favorito ao título.

"É muito bom que a Sauber está tentando algo novo, no sentido de dar aos jovens pilotos uma oportunidade", começou Ralf à Sky Germany.

"É claro, [ele é] um piloto que venceu a F3 em seu ano de estreia e está liderando a F2 e está no mercado, então acho que estamos no mesmo nível de Oscar Piastri".

"Por esse ponto de vista, [sua contratação] é entendível. [...] Houve alguma esperança até o fim que Mick teria uma chance. Isso ainda não se tornou real".

Ainda falando sobre a situação de seu sobrinho e o possível retorno do mesmo à F1, Ralf destacou que a categoria é muito concorrida e tudo pode acontecer.

"A questão agora é: Quem será o piloto reserva e onde? Talvez esse seja o caso. Ou talvez ele possa se concentrar em sua carreira no endurance, que é uma categoria incrível".

"No momento, o sonho da F1 é irrealista, a menos que - e isso não não é algo que a gente torce para - alguém fique doente ou saia. Nós já vimos isso com Colapinto".

Ralf também avaliou o talento de Bortoleto e admitiu que a tarefa no colo do brasileiro não é algo que será fácil, uma vez que ele enfrentará dificuldades com o carro de 2025, que já vem se provando sendo um dos menos competitivos do grid.

"As expectativas crescem com a experiência, e aí o piloto tem que se provar e não pode cometer erros, como Max Verstappen".

"As coisas ainda estão um pouco confusas por lá [na Audi]. O carro é terrível e continua no fundo. Além disso, há rumores sobre a situação econômica do grupo".

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

