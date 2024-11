Lewis Hamilton surpreendeu ao anunciar que fará transferência para a Ferrari em 2025. A notícia chegou como um 'baque' até mesmo para Toto Wolff, apesar do chefe da Mercedes já sentir que o heptacampeão não ficaria muito tempo no time da Fórmula 1.

Wolff já revelou que o piloto fez questão de lhe contar pessoalmente sobre sua decisão, no entanto, o chefe dos Flechas Pratas, agora, revelou que foi Carlos Sainz Sr. que deu a primeira dica que uma transferência estaria sendo planejada.

A conversa entre Hamilton e Wolff aconteceu na casa do austríaco, no fim de janeiro. O piloto contou que utilizaria a cláusula de saída de seu contrato para poder se juntar à Ferrari.

Em entrevista ao podcast High Performance, Wolff disse em uma ligação inicial de Sainz Sr., pai do piloto Carlos Sainz, que Hamilton estaria substituindo, foi a primeira vez que ele recebeu a notícia de que algo estava acontecendo.

"Então, eu ouvi os sinos tocarem duas semanas antes", disse Wolff. "Sim, o velho Sainz me ligou e disse: é isso que está acontecendo".

"Depois, os pais de alguns pilotos me ligaram, o que não havia acontecido antes. Então pensei: "Ok... está acontecendo alguma coisa".

"Então, enviei uma mensagem de texto para Fred Vasseur [chefe da Ferrari] dizendo: 'Você vai levar nosso piloto?' Não recebi nenhuma resposta. Muito incomum para Fred. Ele é um bom amigo. Então, sim, eu vi isso acontecer".

Com suas suspeitas sobre a intenção da visita de Hamilton à sua casa, Wolff também revelou que ele fez uma surpresa na conversa ao contar primeiro ao sete vezes campeão que a Mercedes havia contratado o ex-chefe de design da Ferrari, Simone Resta.

Toto Wolff, diretor de equipe e CEO da Mercedes-AMG, com Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

"Quando Lewis chegou em casa, como fez tantos anos antes, tivemos uma pequena conversa, como sempre fazemos sobre as férias de Natal e tudo mais", explicou Wolff.

"Então eu disse: 'Bem, agora estamos recrutando na Ferrari. Temos esse cara.' E Lewis disse: 'Ah, preciso lhe contar uma coisa'. E sim, quando ele disse isso, aquele momento inicial foi um pouco... Então isso está realmente acontecendo?"

Quando a notícia da decisão de Hamilton na Ferrari foi divulgada, se tornou um dos assuntos mais comentados e pegou muitos de surpresa. Mas Wolff disse que conseguiu lidar com a situação de forma bastante calma.

"Bem, já passei por coisas muito piores em minha vida, como um verdadeiro drama e trauma", disse ele. "Isso não está nem mexendo com a agulha".

"É apenas uma situação nova. Ela tem riscos e oportunidades, riscos no sentido de como informar os patrocinadores o mais rápido possível? Porque estava vazando... E, por outro lado, o que estamos fazendo em relação ao próximo ano?"

Wolff também deixou claro que não havia nenhuma tentação de sua parte de tentar persuadir Hamilton a mudar de ideia.

"Acho que se alguém decide ir embora, então você precisa deixá-lo ir", disse ele. "Tive uma conversa com Pep Guardiola há muito tempo, e ele é um amigo. Eu perguntei: 'O que você faz se este ou aquele jogador for embora?' E ele disse: 'O que você quer dizer com isso?' Eu disse: 'Bem, você tenta convencê-los a ficar?'"

"Ele disse: 'Não, se alguém achar que pode jogar melhor em outro lugar ou ganhar mais, você tem que deixá-lo ir'. E isso é algo que eu adoto da mesma forma aqui. Alguém quer ir embora - então vamos fazer com que seja o melhor possível para cada uma das partes".

