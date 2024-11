A Red Bull estava preocupada em ser retratada como a "vilã" no novo filme da Fórmula 1, revelou o coprodutor Jerry Bruckheimer.

A próxima produção cinematográfica, batizada de “F1” teve envolvimento pesado do paddock do mundo real, com as filmagens continuando a ocorrer nos fins de semana de etapas, incluindo o recente GP da Cidade do México, em que o astro Brad Pitt foi fotografado acenando para os fãs.

Os carros usados ​​para a fictícia APXGP apresentam carenagem de F1 fixadas em carros de F2, com a Mercedes tendo criado os veículos exclusivos.

Devido a esse envolvimento, os carros pretos e dourados apresentam os logotipos da Mercedes e da AMG, algo que levou as equipes rivais, incluindo a Red Bull, a temer como seriam retratadas na produção.

Em conversa com o CEO da Liberty Media, Greg Maffei, no evento Investor Day de 2024 em Nova York, Bruckheimer disse: "A parte interessante é que, desde que nos unimos à Mercedes, as outras equipes disseram 'espere um segundo, este filme será sobre a Mercedes e nós vamos ficar mal'.

"A Red Bull disse 'nós seremos os vilões'. Levamos três anos para convencê-los de que eles não seriam os vilões e finalmente chegamos a um ponto em que todas as equipes estão realmente apoiando em nós para realmente nos ajudar."

Questionado sobre por que o título do filme simplista era importante, Bruckheimer disse: "Porque os maiores filmes de corrida foram Le Mans e Grand Prix, e agora haverá F1."

F1 tem data de lançamento para 25 de junho de 2025 no Reino Unido, mas detalhes sobre onde a estreia global acontecerá permanecem não confirmados, com Bruckheimer brincando: "Isso está em discussão".

