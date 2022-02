Carregar reprodutor de áudio

Alessandro Nannini estreou na Fórmula 1 em 1986 na equipe Minardi, que anos depois se tornou Toro Rosso e agora AlphaTauri. Ele correu duas temporadas pela pequena equipe, mas não conseguiu marcar nenhum ponto, mas quando se mudou para a Benetton, em 1988, as coisas ficaram muito melhores.

Ele marcou seu primeiro ponto no segundo GP da temporada e terminou no pódio na Grã-Bretanha e na Espanha.

Sua melhor temporada foi em 1989. Nannini venceu no Japão e terminou em sexto no campeonato. Na temporada de 1990, o italiano novamente marcou alguns pódios e estava em negociações com a Ferrari para uma vaga em 1991, o que parecia um sonho.

Nannini acabou rejeitando a oferta, considerando o contrato de um ano muito curto. Posteriormente, um acidente de helicóptero no final de 1990 encerrou a carreira de Nannini na Fórmula 1.

Após esse evento, Nannini foi trabalhar na empresa familiar Pasticcerie Nannini, fundada por seu avô, mas não teve sucesso. A empresa faliu em 2019.

Nannini, agora com 62 anos, supostamente não pagava impostos há anos e acumulava 1.2 milhão de euros em dívidas, segundo o jornal italiano La Repubblica. Essas acusações são apoiadas pelo desaparecimento das contas da empresa. Nannini deve comparecer ao tribunal em maio.

